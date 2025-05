Dialuna, 12 di mei, Minister di Salud Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras, a realisa un bishita formal na Organo Ehecutivo di AZV, cu e proposito pa conoce e personal y directiva, pero tambe pa haya un splicacion amplio di e structura y funcionamento interno di e institucion.

Desde su fundacion na aña 2000, AZV a sirbi como un pilar pa bienestar di Aruba. Cu un mision cla pa garantisa cu tur ciudadano registra den nos registro civil por tin acceso na cuido medico di calidad, AZV ta logra cubri awendia 108 mil residente, pa cuido na Aruba como den exterior. E logro aki no solamente ta refleha un politica di salud inclusivo, pero tambe un compromiso continuo pa proteha e derecho humano fundamental: acceso na salud.

Pa hopi aña, AZV tabata opera riba base di fondonan gubernamental, pero den transcurso di añanan, a bira independiente di e Landsbijdrage. Awendia, e fondonan ta bin for di nos mes hendenan: contribuyentenan cu ta paga nan prima y via e impuesto di BAZV. E sistema aki ta pone un responsabilidad comparti riba e schouder di pueblo y Gobierno, creando sosten duradero pa nos seguro medico. E gasto total anual di AZV ta alrededor di 601 miyon florin, incluyendo tratamento medico avansa den exterior y gasto di remedi prescribi via dokter.

Na 2024, AZV a logra un surplus di 100 miyon florin, un indicacion di un maneho financiero structuralmente saludabel y responsable.

Sinembargo, Minister a tuma nota di preocupacionnan recien di comunidad referente na e lista positivo di remedi prescribi. Apesar cu Gobierno y AZV, recien a anuncia cu a amplia e lista positivo, tin indicacion cu algun remedi esencial ainda no ta inclui. Minister Wyatt-Ras a informa e director di AZV riba e feedback aki y a pidi pa sondea e posibilidad pa amplia e lista ainda mas, segun e necesidadnan real di pueblo.

Minister Wyatt-Ras ta kere fielmente den un maneho preventivo di salud. Prevencion ta esencial pa crea un comunidad mas saludabel y cu menos dependencia riba tratamento medico pa entre otro malesanan cronico. Esaki no solamente lo beneficia tur habitante di Aruba, pero tambe lo reforsa e sostenibilidad financiero di AZV, pa por sigui sirbi e pueblo na un nivel optimal.