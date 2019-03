AZV ta sigui paga cuido medico local y internacional

Recientemente AZV a tuma nota di algun informacion cu ta circula tocante AZV. Lamentablemente ta crea e impresion riba social media y den otro medionan di prensa cu AZV no ta pagando pa tratamentonan of no ta pagando e dunadonan di cuido,of ta laat cu su pagonan. No tin motibo pa pensa cu AZV no ta cumpli cu su pagonan.

AZV ta den e situacion unda e ta continuamente cumpli cu e pagonan segun palabracion cu e dunadonan di cuido. Cu tin criterionan stipula den e contractonan entre AZV y e dunadonan di cuido ta algo masha comun manera den cualkier otro sistema di cuido medico y of compania trahando den e area aki. Cone dunadonan di cuido ta paga nan empleadonan y nan proveedornan, ta nan responsabilidad. Den todo caso, AZV ta paga e dunadonan di cuido conforme e palabracionnan, na ora y segun protocolnan di bon gobernacion y maneho.

Comments

comments