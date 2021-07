AZV: Ta recomenda pa un seguro di biahe prome cu subi avion

Nos ta den luna di juli y scolnan a cera. Ta vakantie y famianan completo a planea nan luna, sea cu nan ta keda Aruba mes of ta bay den exterior. Pero ta hopi importante pa ta na altura di e diferente tip cu AZV tin prome cu bo subi avion.

Vocero di AZV, Solange Tchong ta comenta ta prudente of ta un bon idea pa ora di biaha, pa tuma tempo pa prepara. Bao di esaki sigur ta recomenda e seguro di biahe. AZV ta valido na Aruba so. Un seguro di biahe semper ta bon, pasobra e no ta solamente cubri gastonan medico inespera, pero tambe ta cubri otro gastonan.

Manera si perde e camara, of perde maleta cu paña, etc. Den tur caso e ta recomendabel pa cumpra un seguro di biahe prome cu bay cu vakantie den exterior.

E di dos ta claro, informa bon cua pais ta bay biaha. Ta un pais cu por tin hopi contagio ainda di COVID, evalua esey. Segun Tchong ta bon pa no expone innecesariamente tampoco na un pais cu ainda e contagio ta ainda hopi halto.

Tambe informa di test di COVID, cuanto ora prome cu bay biaha mester a haci un test caba of si e pais ta acepta e biahero na momento cu e yega, cu e ora ta bay haci e test di COVID.

Pakico? Pasobra e testnan aki ta costa placa. Ta bon pa informa tambe financieramente con hopi cen tin cu pone un banda, no solamente pa paga e seguro di biahe, pero tambe por ehempel e test di COVID pa si acaso yega y tin cu haci e test aki.

Ta diferente pregunta cu tin cu evalua y cu e ta sigur recomendabel pa haci dentro di e pandemia aki, pasobra nos ta ainda den un pandemia.

E diferencia ta cu Aruba a logra te aworaki un positivity rating basta abao, bisando esaki ta maneha esaki basta bon.

AZV ta contento y ta observa cu e poblacion ta 68% a vacuna mientras tanto. Ta mira tambe cu Departamento di Salud Publico a informa cu por cuminsa vacuna tur hoben di 12 aña bay ariba. Cu esaki ta hobennan cu no necesariamente no tin un condicion medico. Desde dia 5 di juli, por a compronde for di DVG cu por pidi cita pa vacuna e hobennan di 12 aña bay ariba.

Bisando esaki, AZV ta indica pa por tuma bon nota di tur informacion, pasobra ta hopi importante pa por tene cuenta cu tur esakinan. Mas ainda ta importante pa tuma nota cu periodo di vakantie kier bay den exterior, percura toch pa unda cu bay biaha pa no solamente informa bon tocante di e cantidad di contagio di COVID cu tin den e pais cu kier bay biaha, pero tambe informa bon pa cumpra un seguro di biahe y kico ta e gastonan di COVID-test.

Esey ta esun di mas primordial. Pasobra no kier yega na un otro pais y haya den gasto por ehempel di un accidente of un malesa inespera. Esey sigur ta importante segun Tchong.

Pa loke ta AZV app, ta hopi contento di bisa cu entretanto a yega 51010 asegurado cu ta haci uzo di e AZV app. Mester bisa tambe cu AZV a sigui cu e servicionan digital. Esey ta nifica cu tur hende por tuma contacto cu AZV via [email protected] pa loke ta preguntanan riba seguro y cambio. Importante tambe ta pa mira riba nan website www.azv.aw, unda cu tin hopi informacion y hasta un servicio di un loket digital. Via di e website mes tin hopi servicio como tambe nan app.

Tchong a menciona tambe cu nan ta na 51 mil cliente cu ta uzando e app. Esaki ta importante pasobra e ora ta den comunicacion directo cu AZV y di biaha AZV ta manda informacion directo pa e cliente.

Tambe ta menciona cu un servicio cu AZV ta dunando cu por sea cas tin pregunta pa un of otro motibo toch a pega cu e AZV app of tin un otro curiosidad y pregunta, ta dunando servicio na oficina di AZV. Por pasa e ora fo’i 7:30 am pa 4:00 pm. AZV lo yuda e ora fo’i dialuna pa diabierna. AZV ta dunando di un banda hopi enfasis riba servicionan digital. Esey ta si bo kier haci tur cos fo’i cas, ta stimula esaki. Pero si a pega pa cualkier otro motibo, por pasa libremente na oficina di AZV den Rumbastraat.

