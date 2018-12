AZV ta reacciona riba entrevista di Sr. Valdes

Sra. Solange Tjon ta splica y aclaria algun punto cu Sr. Valdes a trece dilanti.

E derecho riba cuido medico pa pagado di AZV ta e derecho riba locual ta stipula den regla, den ley di AZV. No ta asina cu nos como asegurado por dicidi riba nos mes kico nos kier of ricibi di AZV. Den ley ta stipula cu na momento cu haya sa ki enfermedad a wordo diagnostica lo bai wak si e cuido medico of tratamento ey por wordo duna aki na Aruba cu ta un stipulacion den ley di AZV cu ta haya tratamento of cuido medico mas tanto cu ta posibel na Aruba mes. Aparte cu tin e ley na AZV tambe tin un comision medico independiente cu ta traha pa duna conseho na AZV y tin cu tuma nota cu e comision aki. A revisa e caso di Sr. Valdes dus no ta asina cu no a duna e caso aki atencion. No ta bon pa enfoca riba un caso so pero pa duna informacion en general. E tarea di e comision aki ta pa evalua tur peticion di dokter cu ta bin aden, tur peticion pa haya tratamento den exterior. Ta berdad cu e comision medico aki a evalua e caso di Sr. Valdes y a bin na e conclusion cu tratamento ta posibel aki na Aruba mes, e ora mester recibi e tratamento aki na Aruba mes. Ta keda e derecho di e patient pa nenga e tratamento si e ta desea esey pero e ora no por haci uso of reclama mas riba AZV. AZV ta ofrece lo ke ta scirbi den ley y den pakete di AZV. Sr. Valdes por tin su propio opinion pero e comision di AZV a repasa e caso di Sr. Valdes y e conclusion ta cu tratamento medico ta posibel na Aruba menara cu a ofrece su persona.

Awo si Sr. Valdes tin diferente opinion, por, pero den ley di AZV no ta defini cualkier otro tratamento anto e ora e comision no tin balor y no ta funciona, no ta haci caso na nos propio specialista, medico nan y bay directo na laga cada asegurado dicidi kico nan kier.

Asina e sistema di AZV no ta funciona. AZV ta funciona a base di ley stipula y predefini caba, kico ta den e pakete caba y kico no. Desde 2001 cu AZV a wordo introduci pa awo ta traha asina, lo ke si ta posibel ta pa evalua kico kier bay haci cu AZV, lage mane cu e ta of kier bay amplia esaki hopi mas of pensa riba otro tratamento nan cu kisas kier inclui.

Actualmente e comision ta haci un evaluacion pa AZV y AZV generalmente ta tuma e conseho nan over paso ta pesey tin nos comision medico cu tin e tarea e parti medico, nan ta evalua kico ta posibel si of no. Den e caso aki nan a wak cu por trata aki na Aruba mes.

AZV a tuma e conseho aki over. Ta corecto cu a comunica cu Sr. Valdes, a papia cu su persona y a splica Sr. Valdes pakico a tuma e decision nan aki.

E comision ta consisti di specialista nan, nan sa di tratamento y terapia nan cu ta existi. Nan ta yudando diferente otro pashent di nos na Aruba mes. Por trata Sr. Valdes aki mes ta na e si e kier ricibi esaki si of no. AZV ta bay tras di conseho profesional. E comision ta un comision independiente cu ta traha pa AZV nan ta evalua tur e informacion cu specialista nan ta manda dentro di e peticion, abase di esey AZV ta actua. Ta trahando cu e sistema aki desde e inicio di AZV na 2001. Tawata tin cambio den diferente funcion y cambio di dokter pa asina keda cu un obhetividad y tambe mirada skerpi riba tur e caso nan cu a drenta, teniendo na cuenta e bienestar di e pashent. E pashent tin derecho riba AZV pero tambe derecho riba tratamento of no. Na e momento cu e pashent bisa cu e no kier tratamento no kiermen cu automaticamente lo bai over na haci lo ke e pashent kier pa haci of si e ta cai bo e cobertura of no pero tambe kico bo por haya como asegurado di AZV. Si tratamento na Aruba ta posibel mester bay pa esey prome. Sr. Valdes kier bay busca su derecho, por pero e derecho ta keda lo ke ta stipula actualmente dentro di e pakete di AZV. No ta derecho riba opinion y escogencia personal na otro pais. AZV tin su contrato nan cu clinica den exterior, tambe stipula adelanta kico ta den e cobertura si of no. Ta dificil pa AZV duna tur locual ta wordo pidi esey ta e motibo pakico AZV ta wordo hinca den mal imagen paso cierto asegurado ta kere cu tin derecho riba tur cos. Derecho ta lo ke e pakete di seguro ta duna bo. E pakete di Aruba ta mas amplio compara cu esun di Hulanda, kiermen nos mester ta mas consciente di lo ke nos ta papiando di dje. Conclusion di e comision ta keda pa Sr. Valdes, cu tratamento ta posibel na Aruba.

