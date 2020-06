AZV ta reacciona riba articulo “AZV a laga nos sin manera pa sobrebibi” y “Cortamento di gasto di AZV ta cuminsa afecta localnan na Colombia”

Actualmente AZV tin algun pashent ainda na Colombia. Entre nan algun caso sumamente excepcional debi na nan condicion medico. Lamentablemente, AZV mester tuma decisionnan dificil despues di a haya e instruccion di Hulanda pa corta e gastonan di AZV cu 5 miyon florin pa luna inmediato.

Evaluacion

Dentro di esaki, AZV a analisa tur scenario y a scog’e pa percura cu e tratamentonan medico ta keda lo mas intacto posibel. Bisando esey, AZV a opta pa corta den algun di e cosnan ‘extra’ cu pa algun aña AZV tabata duna pero cu realmente no ta un obligacion di AZV pa duna pa motibo cu esaki no ta stipula den Ley AZV.

Aporte financiero

Un di esakinan ta e aporte financiero, esta e daggeldvergoeding cu AZV ta duna pashent y of acompañte social ora nan bay pa cuido medico den exterior. Awor AZV mester a tuma un decision pa corta e daggeldvergoeding di pashent cu 50%. Adicionalmente AZV mester elimina e daggeldvergoeding di e acompañante social por completo, unda ta importante pa tene na cuenta cu e daggeldvergoeding no ta un entrada. E ta un aporte cu a wordo duna den temponan bon y for di punto di bista social / humanitario.

Caso specifico

E caso di e yiu di crianza di señora Ana Bermudez ta un caso medicamente hopi complica. Y aunke AZV no ta gusta comenta tocante niun cliente / pashent publicamente, toch ta haya cu ta na su luga pa duna un reaccion cortico. Hustamente pa e motibo aki y pa hopi otro pashent, e enfoke di AZV ta keda riba percura pa e cuido medico cual e asegurado (e pashent) tin derecho riba dje keda intacto. Den caso di cuido medico den exterior, esey ta e caso. AZV ta keda cubri e tratamento of cuido medico.

Definicion di aporte propio

E decision pa kita e aporte financiero di acompañante social den exterior ta uno dificil. Sin embargo, ningun momento e aporte financiero aki por wordo mira como un ‘entrada’ por ehempel for di e relacion di dunado di trabou y empleado. Den e sentido ey, AZV ta keda hopi cla un biaha mas: e aporte financiero pa cuido medico den exterior su rol ta keda di un aporte (bijdrage) es decir ‘un suma chikito pa yuda den gastonan di cuminda y awa’.

Solucion

AZV ta den combersacion cu e voogd oficial di e mucha pa asina yega na un solucion, cual solucion AZV ta premira cu lo mester wordo busca den otro area. Pa tur otro caso ta conta igual, AZV ta premira cu e solucion lo mester wordo busca den otro area.

22 de junio de 2020

