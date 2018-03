AZV ta reacciona ariba articulo di OPPA den medionan local

Recientemente AZV a tuma nota di e articulo di OPPA yama ‘E cuestion no

ta con bieu bo ta bira, pero con bo ta bira bieu’ den diferente corant local.

Den e articulo aki OPPA ta referi na e reunion cu OPPA tabata tin cu AZV.

Pa medio di e comunicado aki, AZV kier duna informacion corecto y completo.

Reunion cu AZV

E reunion di OPPA y AZV a tuma luga dia 7 di maart 2018. E reunion aki a tuma

luga riba peticion di OPPA cu e meta pa nan haya informacion tocante algun punto di atencion manera cu OPPA a yama esakinan. Nos ta repasa e puntonan cu segun nos tabata esnan mas importante.

AZV+

Pa compronde e puntonan di atencion di OPPA, e ta importante pa compronde kico exactamente ta wordo yama e AZV+. Desde inicio di AZV, AZV a wordo pidi door di gobierno di Aruba pa administrae seguro medico adicional di su empleadonan of di su ex empleadonan. Ta papia akinan di un seguro medico adicional cu ta regla den ley (e ley yama ‘Aanvullende ziektekostenregeling voor ambtenaren en overheidsgepensioeneerden’) y ta origina for di e relacion dunado di trabou (gobierno) ta duna su trahado (e empleado publico of empleado publico pensiona) un benificio adicional / un derecho adicional. Ta yama esaki hopi biaha ‘e benificionan secundario’ di un trahado. Pues e seguro medico adicional aki, tin

un prima apart y no ta cay bou di e prima di AZV.

Cobertura clase 2 dentro di AZV+

Dentro di e seguro medico adicional aki, cual pa motibonan administrativo a haya e nomber ‘AZV+’

, tin e benificio (cobertura) pa haya ingreso den hospital segun clase 2. Sin embargo, recientemente OPPA por a tuma nota cu ya no tin e ingreso den clase 2 na hospital. OPPA a puntra AZV dicon esaki a sosode y dicon OPPA no a wordo informa. AZV a splica OPPA cu na final di 2017 (ultimo kwartaal di 2017), AZV a wordo informa door di Dokter Horacio Oduber Hospital cu pa motibo di e construccion di

e parti nobo di hospital y e renobacion, hospital a dicidi di kita e sistema di clase 2 of 1. No ta existi mas e kambernan clase 2 of 1. Sin embargo, AZV for di e momento ey caba a mustra hospital riba e consecuencia di esaki pa tur e seguronan adicional, tanto di gobierno y di e companianan comercial. A combeni cu hospital cu nan lo pensa un alternativa pa reemplasa e servicio di e custumber di e cambernan apart. A duna e ehempel pa ofrece servicio di television, extra enfermeronan of un menu ‘deluxe’ pa esnan cu ta cay bou di e clase 2 of 1. Dokter Horacio Oduber Hospital a bisa AZV cu lo evalua esaki / lo wak kico por bay ofrece. AZV a recomenda OPPA pa pidi hospital pa un reunion pa por

trece nan deseonan dilanti.

Check up

Otro punto cu OPPA a trece dilanti ta e falta di checkup / control cu no ta wordo duna na e pashent. Ta papia akinan specificamente di chekeo medico preventivo. AZV a splica cu ta sigui e liñanan di guia di e profesionalnan di Hulanda. For di e ‘beroepsgroepen’ di Hulanda por a compronde cu un chekeo medico general no ta wordo recomenda pa motibo cu e resultadonan (generalmente) ta minimo y ta solamente causa preocupacion innecesario cerca pashent. Ta manda haci un test -esta haci gastonan innecesario

-siendo cu e mayoria test ta sali negativo toch (=no tin nada). Loke si ta wordo haci, ta cu ta incorpora e testnan cu medicamente y scientificamente ta comproba cu nan tin resultado (efecto) cerca e gruponan di riesgo. Por ehempel e screening di pecho cerca hende muhe di edad 45 pa 75 aña y e test pa check prostaat. Tambe dentro di poco AZV kier incorpora e ‘colonscopie’ cerca hendenan cu kehonan di

tripa. Pues AZV no por djis duna OPPA un aprobacion pa tur hende djis bay haci test/ chekeo medico. E

no tin sentido.

Tarifa pa dentista

OPPA a trece dilanti cu nan no ta di acuerdo cu e tarifanan y of compensacion stipula. Esta e parti cu ta wordo cubri no ta realistico, no ta cuadra cu loke awendia ta e tarifanan. Akinan tambe AZV a recomenda OPPA pa bay den combersacion cu por ehempel e Departamento di Recurso Humano di Gobierno

y of acerca e Prome Minister, Minister Evelyn Wever-Croes y trece esaki bou su atencion. AZV ta enfatisa cu e tarifanan/compensacion ta ancra den ley y si mester cambia esaki, mester cambia e ley.

Trato na Spoed Eisende Hulp (SEH)

OPPA a trece dilanti e trato y tempo di espera na Spoed Eisende Hulp (SEH) di Dokter Horacio Oduber Hospital. AZV a splica cu hunto cu hospital ta evaluando esaki. Tin diferente factor cu ta causa esaki. T

in un grupo grandi di pashent cu te dia di awe ta haci uzo innecesario di e SEH. Cu ‘innecesario’ nos ta referi na casonan cu no ta urgente(yof agudo) y nan ta toch acudi na SEH pa haya atencion medico. Sin embargo, ta casonan cu mester a acudi na nan dokter di cas paso no ta urgente ni agudo. E grupo di pashent aki ta ocupa luga di otronan cu realmente tin mester di e ayudo urgente. Otro factor cu ta hunga un rol dentro di e problematica di tempo di espera largo na SEH of e trato, ta e accesibilidad di e dokternan di cas. Na SEH ta wak cu e orarionan mas ocupa ta den dia (parti mainta/merdia), esta e mesun orario cu pashent ta supose di wordo mira door di su dokter di cas. Pues ta pensa cu eynan tambe mester tin un solucion.

E pasonan tuma

Hunto cu HAVA (Asociacion di Dokternan di Cas di Aruba) a introduci un poster cu yama ‘Kico por spera di bo dokter di cas’ pa asina informa e pashent kico e mester haci ora e kier bay su dokter di cas y na cua regla e mester mantene su mes. Na di dos luga, AZV a percura pa introduci un tarifa di consulta extra pa

asina stimula y of motiva e dokternan di cas pa duna mas servicio. Na di tres luga, AZV a duna Dokter Horacio Oduber Hospital aprobacion pa tuma dokternan specialisa den sala di emergencia, dus dokternan extra. Na di cuater luga: AZV den consulta cu Minister di Salud Publico a duna un compania Hulandes (independiente) e orden pa haci un investigacion den SEH riba puntonan manera cua pashentnan ta yega na SEH y con e procesonan ta cana dentro di SEH. E investigacion mester bin cu recomendacion pa alivia e situacion rond di SEH.

Tempo di espera na specialista

AZV ta consciente cu e tempo di espera pa specialista ta largo. Ta importante pa compronde cu esaki no tin di haber cu placa. Loke ta sosode, ta cu AZV ta duna aprobacion pa specialista pero no tur ora hospital ta logra yena e vacaturanan lihe. Tin ora ta dificil pa haya e specialismo. Concecuentemente esaki ta hiba nos na e situacion unda mester traha cu specialistanan di exterior cu ta keda na Aruba temporalmente. Pues tin aprobacion pa trece mas dokter (por ehempel den caso di e specialista di stoma, tripa y higra tin aprobacion pa un 3er dokter), pero pa yena e vacatura tin ora ta dificil of esaki ta dura (mucho) largo. Esaki tin ora ta hopi fastioso paso tin hopi cambio tras di otro pa e pashent. AZV

ta compronde esaki. AZV hunto cu hospital ta keda evalua e situacion aki pa asina yena e vacaturanan mas lihe cu ta posibel.

