AZV ta pidi comprension na nos clientenan cu mester di atencion medico afo

Sra Solange Tchong di AZV a informa durante e situacion di COVID-19 nos a keda traha pero a adapta nos servicionan igual cu otro companianan pero den nos caso e siman despues 13 d Maart pa 17 Maart a manda gran mayoria di nos departamento cas pa nan traha for di nan cas. Nos servicionan a sigui y no mas na otro forma pero ta brindando nos servicionan digital y por localisa nos via email. Un di nos emailnan a haya hopi peticion cu ta e departamento di administracion polisa pa servicio di cliente, pa loke ta inscripcion di baby, of persona cu a bay biba afo y ta bin bek Aruba y asina a haya varios pregunta y inscripcion.

Sra Solange a menciona cu tin hopi pashent mester a contesta via mail pasobra nan ta preocupa e.o un grupo cu mester haya cuido medico den exterior y a haya diferente yamada tambe unda pashent of e famia ta bira preocupa pasobra nan ta ripara cu tempo ta pasa y e frontera di pais manera Colombia ta keda cera. Nos ta compronde e banda di pashent pero ta pidi comprension pasobra den un situacion asina di crisis mundial AZV tambe ta mara na tur e regla y decision di otro pais y den e caso aki pa loke ta Colombia. Debi cu e frontera di afo ta cera AZV no por manda pashent den exterior. Desde comienso di e situacion di COVID nos a keda den contacto cu pais manera Merca y Colombia pa regla casonan cu ta di bida y morto di caso emergencia cu por a bay. Algun air ambulance a keda reserva y tog a sali cu caso di urgencia pa Merca pero atrobe Merca ta un pais cu hopi regla, unda un lapso di tres ora maximo bo ta regla un air ambulance, pero e proceso administrativo tambe ta hunga un rol. Pero awor cu e situacion e tres ora pa regla un air ambulance manera antes a dura un 3 dia cu por a keda cla cu e parti administrativo pa un persona por a sali.

Sra Solange Tchong a menciona cu AZV ta premira cu ora tur e situacion di Corona ta tras di lomba e ora lo bay haci nos maximo esfuerso pa por laga tur e pashentnan sali y esaki lo ta un extra esfuerso di nos empleadonan pa por percura cu e proceso aki bay mas liher.

