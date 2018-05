AZV ta paga operacion di Lunah pero lo apela e sentencia

Dialuna 7 di mei 2018 hues a dicidi na fabor di famia Rijksen y a dicta cu AZV tin cu cubri e gastonan medico di Lunah Rijksen cu actualmente ta na Merca.

AZV lo cumpli cu e sentencia y lo paga e gastonan di un eventual operacion di curason di Lunah Rijksen.

Mirando cu esaki ta un caso di principio pa AZV tocante interpretacion di e ley di AZV, lo apela e sentencia. Ta importante pa tin claridad tocante e interpretacion di kico ta un tratamento usual den e grupo di profesion di specialista medico.

Corte a ordena Uitvoerings oOrgaan AZV pa paga gastonan medico di Baby Lunah na Merca, tanto esun di e caterisatie di december ultimo, como e siguiente tratamento cu ta sigui e proximo lunanan.

Cu e sentencia na fabor di Baby Lunah, esaki ta un otro triunfo mas pa e mayornan di e criatura. Loke cu nan no a logra, ta pa AZV cubri gasto di e ambulance flight pa Merca pa a atende e conferencia medico unda cu Lunah lo a haya un inspeccion. Huez a rechasa tambe e demanda contra minister di Salud. Y finalmente, hues a ordena AZV carga gastonan di e caso.

Desde un principio AZV a bringa e casonan di Lunah constantemente, argumentando cu medicamente e no tin sentido pa trata un caso di un pashent di cual su posibilidad di bida ta sumamente limita. A busca corespondencia y opinion cerca varios medico na Hulanda, Merca y otro parti di mundo, cu grandemente a sostene e pensamento di AZV. Sinembargo segun corte, AZV no a motiva suficiente, e hecho cu no obstante e hecho cu baby Lunah ta un ‘survivor’ y ta un caso apart, pakico no por considera su tratamento como uno corecto. Gran parti di e sentencia ta repasa e corespondencia entre AZV y e mediconan na cual a pidi conseho, y e contesta di e mediconan cu mayornan di Baby Lunah a acudi na dje.

