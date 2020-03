AZV ta invita tur hende muhe pa participa na Pal’i Muhe

AZV hunto cu Penha Aruba tin e grato placer di invita tur hende muhe pa nan participacion na un evento unico cu ta tuma luga diabierna 6 di maart cuminsando 6or di atardi te cu 8 or y mey anochi na Penha Aruba den Caya Grandi.

Exitoso resultado

Despues di e exitoso resultado di ‘Aruba Health Fair’ y ‘Macho Crioyo’ aña pasa, AZV a dicidi di bolbe busca e colaboracion di sector comercial/priva pa sostene AZV den su meta pa yega mas cerca di aseguradonan y alabes contribui na conscientisacion di nos hendenan. Esaki a resulta awor den e bunita proyecto yama ‘Pal’i Muhe’. Aki ta unda AZV hunto cu diferente partnersnan (Penha Aruba, Pantene, Aruba Vision Center, Hudgson Trading, Setar, Body Zone, Pandora, Rockstar Nails & Spa, Super Do It Center, Compra, Ling & Sons, Baz-rrr Galleria & Brasserie) ta pone enfasis riba e salud y cuido medico di e hende muhe sin lubida e rol multifacetico di nos hende muhenan.

Programa

Cuminsando for di 6or atardi tur ser femenino ta bon bini pa yega Penha Aruba den Caya Grandi. Lo por participa na sesionnan informativo/interactivo presenta door di specialistanan medico cu lo elabora riba e topiconan diabetes, cancer cervical ,uzo di anticonceptivo y salud mental. Adicionalmente lo tin workshop di make up, tips, doorprizes y mas.

