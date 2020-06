AZV: Ta introduci ‘5 wave model’ pa baha gastonan di cuido cu 5 miyon florin pa luna

E crisis di covid-19 a causa un impacto mucho mas grandi di loke nos tur por a premira. Un ‘normal’ nobo y un realidad nobo. Esaki ta conta pa henter Aruba, incluyendo nos cuido medico. Siguiendo e instruccion di gobierno di Hulanda y Aruba, AZV a analisa diferente scenario y instrumento cu por wordo introduci pa asina yega na e corte sustancial di 5 miyon pa luna. AZV ta haya importante pa purba mantene e cuido medico mas intacto cu ta posibel y te unda cu por.

Modelo di instrumentonan

A yega na un asina yama ‘AZV 5 wave model’, esta un pakete di diferente instrumento cu ta wordo introduci inmediatamente pa asina cumpli cu e peticion. Ora a analisa tur e diferente instrumentonan, a dicidi cu e instrumentonan mester cumpli cu 3 criteria yama e “PID”, esta e instrumento mester ta Practico (mester por wordo aplica facil, lihe y sin excepcion), mester tin un Impacto (un impacto / influencia directo riba e gastonan y consumo di cuido medico) y mester ta Directo (esta cu por wordo ehecuta di biaha dentro di algun siman).

• Wave 1. Instrumento di uitstel, aplazamiento di pago. AZV a combersa cu e Asociacion di Banconan di Aruba. Ta duna cada dunado di cuido e oportunidad pa haci uzo di aplazamiento di pagonan. Cu esaki no ta directamente corta gastonan sin embargo ta crea e espacio di likidez.

• Wave 2. Bek na e raiz di AZV. Bay “back to basics” manteniendo tratamento y cuido medico. Akinan AZV lo limita, cambia of elimina tur cosnan cu AZV tabata duna extra y cu no ta ancra den Ley AZV. Lo percura pa keda cubri tratamentonan medico den exterior, pero lo elimina e aporte financiero di AZV (aporte pa cuminda y awa) di e acompañante social. Ta baha e aporte financiero di e pashent na 50% y ta introduci un aporte propio di 300 florin pa e ticket di e acompañante.

• Wave 3. Pakete di AZV. Ta adapta of limita e pakete (cobertura) di AZV. Akinan AZV no por actua su so. Gobierno di Aruba lo mester haci e adaptacionnan necesario di e Ley AZV. Anticipando riba e cambionan den e Ley AZV, esaki lo nifica introduccion di aporte propio.

• Wave 4. Temporizacion di e cuido. Aki ta unda lo re-evalua cua tratamentonan di pashentnan tin mester di continua directamente y cua por warda (y wordo yuda otro momento). Ta warda cu algun expansion (ampliacion) di cuido medico.

• Wave 5. Tarifa y presupuesto di dunadonan di cuido. Kinan ta aplica un cambio den e tarifanan di e dunadonan di cuido aplicando entre otro e 5.5% di corte den tarifa.

Calendario di instrumentonan

Algun di e instrumentonan aki ta cuminsa wordo introduci desde 1 di juni 2020 pa asina cumpli cu e instruccion di baha e gastonan di AZV (cuido) cu 5 miyon florin pa luna. AZV ta consciente cu e

desicionnan tuma ta dificil. Sin embargo no tin otro opcion cu cumpli cu e instruccion di CFT y Rijks Minister Raad.

