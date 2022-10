E contracto entre Organo Ehecutivo AZV (OE AZV) y dokter di cas Koemarie Ramautar a termina. Nos ta gradici dokter di cas Koemarie Ramautar pa tur e añanan di servicio medico cu el a brinda na nos aseguradonan. Na mes momento nos ta yama bon bini na un dokter di cas nobo, esta dokter Ivan Dario Hernandez Camargo. Dokter Ivan Dario Hernandez Camargo ta e dokter di cas cu awor en adelante lo atende tur pashent na mesun localidad, Savaneta 8B y number di telefon 5844280.

Traspaso ta automatico

Aseguradonan mes no tin nodi haci nada, e traspaso ta wordo haci automatico. Ta pidi e aseguradonan pa porfabor duna oportunidad na e dokter di cas aki pa yuda bo ora bo tin mester di cuido medico. Dokter Ivan Dario Hernandez Camargo ta un dokter Colombiano, kende a studia medicina general na Universidad del Bosque na Bogota, Colombia y despues a haci su specialisacion pa dokter di cas na mesun universidad. Su persona tin hopi experiencia como cu el a eherce su profesion na Colombia pa algun aña caba. E ta contento di por traha na Aruba unda su intencion ta pa brinda e miho cuido posibel y pa e siña Papiamento pa asina e por yuda tur pashent den nan propio idioma. Entre tanto, e lo comunica den Spaño y Ingles.

No ta di acuerdo

Solamente den caso cu no ta di acuerdo cu e traspaso automatico aki, e ora por cambia di dokter di cas di propio interes. Tene cuenta cu e ora bo mes mester pidi pa un aprobacion di e dokter di cas (firma di dokter) cu abo ta desea. E dokter di cas mes of su assistente ta manda e formulario pa AZV. Por wak e cambio den e AZV App ora cu bay na: Menu→Dunado di cuido →E dunado di cuido di bo persona→Doctor di cas→Eynan bo ta wak e doctor di cas nobo. Tene cuenta cu cambio di dokter di cas ta na luna di maart y september. Lamentablemente casi tur dokter di cas ta yen y pa e motibo aki mes AZV ta recomenda pa duna dokter Hernandez Camargo un chance di conoce bo persona y duna bo e cuido ora cu bo tin mester di esaki.

Recomendacion

AZV ta recomenda tur asegurado pa download e AZV app y asina registra pa bo digi ZorgPas. Bo persona ta bay den Google Play Store of Apple Store pa download door di primi e boton install. Sigui e preguntanan pa registra pa bo digi ZorgPas. Den caso cu bo no ta logra, libremente por comunica cu nos pa haya ayudo via [email protected]