Recientemente Organo Ehecutivo AZV (OE AZV) a tuma nota di e reportahe riba 24ora di señora Indira D.R. Varis unda e ta duna keho tocante e servicio di OE AZV.

Secrecia medico

Manera ya ta conoci, OE AZV generalmente no ta sali cu informacion di pashent den prensa pa motibo cu como organisacion nos ta mara na secrecia medico. Pero sa sosode cu e asegurado (pashent) ta sali publicamente cu su caso. E asegurado a scoge pa renuncia su privacidad. Den tal caso, OE AZV tambe por duna su banda di medaya cu e meta pa informa tocante su tarea.

Caso excepcional

Riba 12 di october 2021 señora Indira D.R. Varis a wordo traslada cu urgencia pa medio di un air ambulance pa Colombia. Na Colombia su persona lo ricibi tratamento medico urgente pa despues recupera y dentro di maximo 10 dia regresa Aruba. Esey tabata e plan di tratamento inicial. Sin embargo, cos no a cana completamente manera tabata planifica y riba 15 di oktober 2021 dokternan mester a ehecuta un parto ceasaria di emergencia.

Cuido neonatal

Na momento di nacemento mester a enfoca riba e baby kende tabata tin mester di cuido specialisa (neonatal). E team di specialistanan di Fundacion de Santa Fé de Bogotá (FSFB) a traha dedica na e cuido di baby R. Varis. Dentro di e proceso aki, tur protocol medico a wordo sigui debidamente cu e meta cu ora e baby ta cla lo duna e aprobacion pa e por regresa Aruba. Ningun momento OE AZV a nenga materiaal pa e cuido.

Proceso Air Ambulance

Conforme procedura vigente di OE AZV, ora e hospital di Colombia indica cu un pashent tin cu regresa Aruba cu air ambulance, e regla ta cu AZV mester evalua esaki prome. Den caso cu AZV duna aprobacion pa regreso cu air ambulance for di Colombia, e ta nifica cu

e asegurado (pashent) mester warda na Colombia, te ora un siguiente caso urgente di otro pashent na Aruba presenta y cu lo mester pidi un air ambulance. Sin embargo, den caso di baby R. Varis esaki no ta e situacion. Aki ta trata di un baby cu no ta cla pa regresa pero unda e mama kier interumpi e recuperacion y tratamento di e baby. Legalmente e mama tin derecho di haci esaki. Pero OE AZV ta corda riba e criatura y door di esaki OE AZV a dicidi cu pa garantisa bida di e baby, ta trec’e bek cu un air ambulance awe mes.

OE AZV ta gradici

Lamentablemente den e reportahe di señora Varis, su persona a lansa cierto acusacionnan infunda y inhusto contra di colega Yulissa Vrolijk. Nos ta refuta esakinan rotundamente. Colega Yulissa Vrolijk ta conoci tanto cerca nos aseguradonan y nos otro coleganan como un persona dedica na sirbi nos clientenan den un forma puntual y di excelente calidad.

Yulissa, Danki! Y sa cu bo ta aprecia pa bo bon trabou.

Comments

comments