Entrante 1 di juni 2023 e contrato entre dokter di cas B. Every y OE AZV ta termina. Ta gradici dokter Brigitte Every pa tur su añanan di servicio medico cu el a sa di brinda exitosamente na e aseguradonan di OE AZV.

Na mes momento, ta haci uzo di e oportunidad aki pa informa tur pashent cu servicio medico lo continua. Cuminsando 1 di juni 2023 e pashentnan di dokter B. Every lo haya atencion medico di dokter M. Essed y dokter D. Bislip. E servicio ta wordo duna na mesun localidad di semper; esta Bernhardstraat 244. Number di telefon ta keda mescos.

Servicio medico ta tuma luga di dialuna pa diabierna di 8:00am pa 3:30pm “nonstop” cu excepcion di diaranson. Diaranson ta habri mita dia. OE AZV ta desea dokter M. Essed y dokter D. Bislip hopi exito.