AZV ta drenta un era nobo y awo tin su “digi-zorgpas” pa tur asegurado

Durante un celebracion special pa AZV a anuncia diferente cos nobo cu entre otro un logo nobo pero tambe un aplication caminda tur sigurado lo mester registra y lo bai usa esaki como nan “zorgpas” esta cu e actual carchi di plastic lo bai sali for di servicio. Cu e app aki tur sigurado lo por tin nan “digital zorgpas” den nan telefon asina cu bo download y registra riba e app aki. Esnan cu kier sigui usa e carchi di plastic lo por sigui usa esaki pero asina cu esaki yega su fecha di caduca, lo mester acudi na oficinanan di AZV pa registra pa e app nobo aki pasobra consecuentemente tur hende lo mester bai usa esaki y drenta e era nobo digital di AZV. cu e app aki e cosnan lo bai ta mas facil pa e famia, caminda cu tur miembron di e famia, den e caso aki tanto e tata como e mama lo por tin tur su famianan den e app aki cu e “Digi-Zorgpas” aki. Pues no mester bai busca mas kende tin e carchi di kende mas sino tur hende tine den e app aki cu ta bini despues di casi 20 aña di existencia di AZV. Tambe riba e app aki lo tin updatenan automatico y esaki principalmente pa personanan cu ta na Aruba cu permiso y cu cada aña tin cu renoba y hopi biaha e personanan aki mester acudi na mas cu un ocasion na oficina di AZV pa motibo di permisonan cu no a keda cla. Pero aworaki a base di datonan di Dimas riba e app aki, AZV por update e “digi-zorgpas” automaticamente. Pues esaki lo por percura pa e fluho di bishitante na oficina di AZV lo por bai baha drasticamente y tambe asina e segurado lo tin mas tempo pa haci otro deligencianan cu bin oficina di AZV pa keda renoba su carchi. Vocero di AZV a sigui declara na nos cu no lo para cu e introduccion di e logo nobo y e app nobo aki sino lo tin mas cosnan na caminda. Tambe tin posibilidad pa e usuario di e app aki pa trece nan comentario y sugerencianan ora di usa e app aki p’asina AZV por mehor’e mas ainda di loke e ta. E app aki tambe ta un forma pa comunica directamente cu clientenan camind cu por ehempel un dokter cu no tey pasobra el a bai cu vakantie of cualkier otro situacion cu presenta y kende lo ta e reemplazantenan di e dokter aki, e cliente lo haya un update inmediatemente, claro cu lo ta e grupo specifico di tal dokter lo bai haya e update aki cual ta haci’e mas facil y sigur mas eficiente ainda. Asina’ki e informacion lo ta mas alcaso mas directo y for di tempo cu a cuminza cu e testnan cu e app aki a ripara cu e ta yuda hopi bon pa clientenan haya sa cual ta e dokternan na warda y cual ta e boticanan na warda, cual hecho tabata masha bon gusta y usa. Pues tin un demanda hopi grandi pa un servicio asina riba un plataforma mas sigur y amplio. Por bisa cu e app aki tin casi un aña caba den funcion y AZV ta mira cu su exito ta masha grandi mes y e clientenan a duna feedback na nan dokternan di cas cu usando e app aki ta mas facil pa nan y mas rapido pa haya informacion cu nan tin mester. Claro cu e app tin su cosnan cu no ta cla ainda y algun usuario no ta contento cu esakinan pero pesey AZV ta pidi tur asegurado pa test e app aki y asina duna feedback riba esaki p’asina por drecha esakinan, pero en general e feedback di e aseguradonan ta hopi bon pa loke ta e app aki. E direccion cu AZV kier bai aden ta preventivo y educativo y mas hende download e app aki y usa esaki lo bai beneficia nan y AZV pa traha mas preventivo ainda. Y pa loke ta e logo nobo, esaki a drenta na vigor caba pa demostra cu AZV ta drenta un era nobo.

