AZV ta cumpli cu instruccion di Gobierno di Aruba y Hulanda pa baha gasto

E crisis di covid-19 a causa un impacto mucho mas grandi di loke nos tur por a premira. Un ‘normal’ nobo y un realidad nobo. Esaki ta conta pa henter Aruba, incluyendo nos cuido medico. Siguiendo e instruccion di gobierno di Aruba y di gobierno di Hulanda, AZV a analisa diferente scenario y instrumento cu por wordo introduci pa asina yega na e corte sustancial di 5 miyon pa luna. AZV ta lamenta cu mester tuma e pasonan aki pero lamentablemente no tin otro solucion y por spera mas cambio. Importante ta cu den cada decision cu AZV a tuma a purba mantene e tratamento(cuido) medico mas intacto cu taposibel.

5 wave model

A yega na un asina yama ‘AZV 5 wave model’, esta un pakete di diferente instrumento cu ta wordo introduci inmediatamente pa asina cumpli cu e instruccion. Ora a analisa tur e diferente instrumentonan, a dicidi cu e instrumentonan mester cumpli cu 3 criteria yama e “PID”, esta e instrumento mester ta Practico (mester por wordo aplica facil, lihe y sin excepcion), mester tin un Impacto (un impacto / influencia directo riba e gastonan y consumo di cuido medico) y mester ta Directo (esta cu por wordo ehecuta di biaha dentro di algun siman).

Transporte local

Un di e instrumentonan ta transporte local. E cambio oficialmente a cuminsa entrante 1 di juni 2020. Pero mirando e impacto di dicho instrumento, AZV ta duna un periodo transitorio cual ta nifica cu e instrumento ta efectivo entrante 15 di juni 2020 y lo keda vigente te cu otro aviso.

• E aseguradonan por haci uzo di transporte local ta esnan den rolstoel of esnan cu mester wordo transporta via brancard.

• Aseguradonan cu por cana (no obstante si ta cu medio auxiliar) no por haci uzo mas di transporte cubri via fondo AZV.

• E aseguradonan cu si por haci uzo di transporte local ta pashentnan cu ta interna den hospital y cu despues di tratamento (wondenpoli of radioterapia) atrobe mester bay hospital pa sigui nan ingreso (sinta, den rolstoel of transporte drumi).

AZV a haya informacion cu gobierno di Aruba lo introduci un ‘zorgtoeslag’ pa brinda e personanan cu realmente no por paga e gastonan di transporte.

Manera AZV a bisa na inicio, e situacion ta uno hopi dificil y ta afecta cada un di nos.

