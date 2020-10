AZV ta confirma: Director Ruben Goedhoop suspendi, sin embargo servicio di AZV ta sigui

Diabierna 16 di oktober ultimo, e Hunta di Comisario di AZV a suspende director Ruben Goedhoop. Na mes momento tambe e Hunta di Comisario di AZV y AZV ta haya sumamente necesario pa no bay den detaye tocante e suspension. Esaki ta di un banda na e bienestar di señor Ruben Goedhoop y di e otro banda na e bienestar di AZV mes.

Servicio ta continua

AZV ta garantisa na tur su aseguradonan y dunadonan di cuido cu e decision aki no ta afecta e servicionan di AZV. Cada un por keda conta riba e servicionan online manera cu AZV a bin ta duna e ultimo simannan pa medio di email pa cliente esta [email protected] of [email protected] Tambe por yama na 5279900 of check informacion riba e pagina di FB of Instagram.

Comments

comments