AZV ta cancela e lista positivo di remedi te cu 1 di april 2021

Tabata referi e siguiente cambionan cual por lo pronto ta keda cancela te dia 1 di april:

Den transcurso di ultimo aña varios remedi a bira remedi cu por busca sin receta di dokter, conoci como ʾOTCʾ (Over The Counter) y ta considera como remedinan pa cuido propio. Den pasado varios remedi ʾOTCʾ a wordo saca for di e lista. Awor lo elimina esnan cu tabata falta.

Remedinan cu den transcurso di añanan a bira obsoleto, cu no ta wordo prescribi mas, of cu tin un alternativa similar na prijs hopi mas faborabel y cu si ta wordo cubri door di AZV.

Remedinan cu awor lo cay bou di cierto criterio. Esaki ta nifica cu e remedinan aki no ta sali for di e pakete di AZV pero lo cay bou di e grupo di remedi cu mester cumpli na cierto criterio y pa cual mester di un aprobacion adelanta di AZV.

Resultado di e cambio pa e asegurado:

Pa e asegurado e ta nifica cu ora bo bay botica, bo por haya bo cu bo tin cu paga pa bo remedi paso awor e ta un remedi di e categoria ʾOTCʾ. Bo botica por cobra bo pa e remedinan aki y of pa remedinan cu ta prescribi pero cu ya AZV no ta cubri mas. Pa mas informacion tocante e lista di remedi por bay riba e website di AZV esta www.azv.aw

