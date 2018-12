AZV ta apoya HAVA completamente pa cu e comision di keho

Recientemente HAVA conhuntamente cu AZV a institui un Comision di Keho, pa cual Sra. Solange Tchong ta splica mas pa e procedura ora di tin un keho.

E Comision di Keho di Huisartsen Vereging Aruba (HAVA), a keda introduci, unda cu nan por haci entrega di un keho directamente cerca nan. T’asina cu AZV ta facilita nan, den sentido cu AZV lo t’ey pa yudananan pa duna apoyo na esaki. Entrante awo tur asegurado di AZV of pueblo en general cu por tin un keho di e dokternan di cas. Por acerca e Oficina di AZV pa entrega un keho via un formulario di nan mes, sea na AZV na Noord of San Nicolas. Oranjestad ta cera aworaki, pero tin e option cu pa entrega e keho por haci esaki na e comision di HAVA mes.

Pa AZV, esaki ta hopi bon ya cu e ta facilita e pashent pa na momento e ta sinti cu e no por sali for di un conflicto, of for di un preocupacion hunto cu e dokter di cas, por acerca e comision di keho aki tambe. Dus semper e prome stap ta keda si pa purba bay bek cu ta un recomendacion cu AZV semper a duna. Bay bek ora di un keho, si por papia eski cu e dotker di cas, bay primeramente cu e dotker di cas.Si en caso cu no ta sali di esaki, of ta sinti cu no tin e curashi pa papia direct cu e dotker di cas, e ora por entrega e reclamo na e comision di keho di HAVA.

Por acerca AZV pa yena e formulario di keho pero mester tene na cuenta cu e ta un procedura di HAVA mes, y nan lo ta encarga pa investiga y duna nan reaccion ariba esaki. AZV ta pensa cu mester tin un forma pa mehora loke ta yama e parti di kehonan di e parti di e cliente y AZV ta sostene HAVA den esaki. Mas aun awo cu nan mes a introduci e Comision di Keho. Esaki ta un resultado di e Ley di Calidad di Cuido den Salubridad, unda cu ta stipula cu cada dokter di cas mester tin un funcionario di keho den nan servicio. Loke a pasa ta, cu algun tempo atras, a infroma AZV cu nan tin e deseo pa por regla un comision di keho, conhunto y esey ta loke HAVA a haci awo. Nan tin nan propio comision di keho, nan tin un funcionario di keho. Y esakinan ta e personanan encarga pa traha ariba e reclamonan cu e pashentnan por tin.

Eigenlijk, loke AZV kier haci ta pa invita tur hende pa toch entrega nan reclamo cerca e dotker di cas pa e wordo atendi. Si ta papia di mehoracion, lo tin mester di un tipo di organo asina. Na momento cu e pashent bisa cu e kier bay cana legalmente, tin otro instancianan, tin Inspeccion di Salud Publico, tin e Medisch Tucht College Aruba, unda cu por entrega keho. Pero como seguro, como AZV nan ta opina pa semper cuminsa na e dotker di cas, bay papia e conflicto of preocupacion cu tin, y si no ta sali hunto for di esaki na bon manera, semper tin oportundidad pa entrega e keho na e Comision di HAVA. Esaki por wordo yena na AZV, na e departamento di Servicio na Cliente pero tambe tin e oportunidad pa bay ariba e website di AZV unda por download e formulario di keho aki, y via akinan tambe, yen’e, ta firma esaki, scan’e y ta mand’e e ora na [email protected]

AZV kier pone hopi enfasis cu e ta un procedura di keho di HAVA y AZV tin solamente e rol di Facilitador pa asina e cosnan por cana. Tur hende cu tin un reclamo awo por entrega e reclamo cerca HAVA. Tambe tabata tin diferente caminda unda cu por a cana caba, anteriormente por a entrega e reclamo direct na AZV, of na Medisch Tucht College Aruba.

Hospital tambe tin un funcionario di keho, nan tambe tin un comision y kehonan di hospital por wordo entrega directo na hospital. Ta importante pa tur asegurado di AZV pa cana, cu ta recomenda nan, pa primeramente cu si tin un keho di dokter di cas, por fabor acudi na e dokter di cas.

