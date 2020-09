AZV ta aclarea contracto cu ortodontista A. Kawaiah

Recientemente AZV a tuma nota di un keho publico cu titulo ʾDentista for di Canada trahando na Aruba como specialista, violando tur regla y contract di AZVʾ.

Contracto cu AZV

Segun proceduranan vigente y cual pa hopi aña ta wordo aplica, AZV por contracta cu dunadonan di cuido/profesionalnan medico despues di un revision di nan diploma door di e Departamento di Salud Publico di Aruba (DVG). Den e caso aki y pa evita cualkier preocupacion di aseguradonan di e ortodontista A. Kawaiah, nos ta informa cu su diplomanan a wordo revisa door di DVG y consecuentemente su persona a haya contracto cu AZV como ortodontista na januari 2016 a base di su diploma cu el a presenta di University of California.

Haci keho oficial

Te cu awe AZV no tin motibo pa duda den señor Kawaiah su experticio como ortodontista, sinembargo ta keda na e personanan cu a haci e keho publico, pa cana e caminda corecto y acudi cu e keho den forma oficial na e Departamento di Salud Publico of Inspeccion di Salud Publico.

