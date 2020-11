AZV: ‘Si a bay afo pa tratamento medico caba, no ta un argumento pa bo bolbe bay’

AZV ta evalua cada biaha di nobo ora ta trata peticion pa bay den exterior pa cuido medico. No ta asina cu pasobra bo a yega di sali caba afo pa tratamento medico, esey no ta un argumento cu nan lo bolbe bay hiba bo. AZV ta wak cada biaha e condicion fisico, salud y situacion den cual bo enfermedad ta.

Den e parti di Oncologia por ehempel tin diferente grado di e malesa, y esey e mediconan ta evalua. Ta evalua si tin otro complicacion y condicionnan tambe. Esey ta haci e cu no ta tur ora expertonan medico por tuma un decision rapidamente. Banda di esey, ta evalua si e peticion ta cay bao cobertura di AZV.

Albertico [Tico] Valdes, un pashent cu Cancer terminal, a expresa su disgusto ultimo tempo cu mundo medico na Aruba, expresando cu tin trato inhumano y falta di cuido, na unda cu awor nan no ta ni atende na Eerste Hulp mas ora cu e tin dolor. E ta sinti cu portanan ta sera p’e siendo cu e ta un pashent buscando sosten pa su salud.

AZV a tuma nota di e situacion di sr. Valdes y ta asina cu sr. Valdes su caso a wordo conoci na 2018 ora cu el a bay pa prome biaha prensa y expone e tempo ey un diferencia di opinion pa loke ta su caso y condicion medico. Segun AZV, ta asina cu berdad nan tabata tin un evaluacion cu mester a tuma lugar cual a resulta na su fabor na unda cu tog AZV – pa medio di e comision CGZ [Commissie Grensoverschrijdend Zorg] cual ta comision di expertonan medico cu ta evalua tur peticion cu drenta AZV – a dicidi e tempo ey pa sr. Valdes bay Colombia pa tratamento. “Nos mester corda e ley di AZV ta stipula hopi biaha cu mester tin cierto criterio na cual un pashent ta cumpli medicamente, y esaki ta wordo controla por medio di CGZ pa asina por saca pashent afo”, segun Solange Tchong, vocero na AZV.

Locual ta pasando awor ta cu sr. Valdes mes a manda un peticion pa AZV. Normalmente e proceso ta bay via un specialista den pashent su nomber ta haci peticion na AZV anto despues CGZ ta evalua e caso. AZV a compronde for di pashent Valdes cu tin diferencia di opinion riba su caso, y for di esey a resulta cu dia 27 October, 2020, AZV a ricibi un peticion di sr. Valdes. Dus awor tin algun siman cu e comision ta evaluando su caso, e mesun comision di dokter ta encarga cu e evaluacion aki.

Un caso ‘basta complica’

Riba esey ta e parti cu sr. Valdes a indica cu e tabata pendiente di AZV pa un reaccion. E caso di sr. Valdes ta ‘basta complica’ segun AZV, e ta medicamente complica cual ta resulta cu ta tuma par di siman extra prome cu por tuma un decision. “AZV su trahadonan, incluyendo departamento medico ta mara na secresia medico, y pa tal motibo nos no por divulga tur detaye pasobra nos no ta kere cu esey ta e situacion mas miho y no ta prudente pa discuti detayes medico den publico, esaki nunca ta e caso pa AZV”, segun sra. Tchong. Pero como sr. Valdes a expone e parti aki publicamente e kier a laga sa cu e tin un decision pendiente cu AZV, nan por toca e tema y bisa cu si nan tin atencion na su caso. Y como AZV, seguns sra. Tchong ta splica, nan ta haciendo lo mas posibel pa por yud’e dentro di e ley di AZV, dentro di loke e seguro medico di AZV por cubri p’e, esaki nan ta bezig ta evalua.

Ta pendiente riba un evaluacion medico ainda pa e ora ey e por haya un contesta di AZV pronto pa cu e peticion cu el a haci.

