AZV riba caso di Tico Valdez: “Medicamente su tratamento por wordo duna na Aruba mes”

E ley di AZV ta stipula cu na momento cu cuido por wordo duna na Aruba, e prome escogencia ta wordo duna na esey.

E ley ta bisa cu nan momento cu ta yega na e conclusion cu no por duan tratamento medico na Aruba, door di falta di ekipo of infrastructura, e ora por manda e asegurado pa exterior. Pero pa esey AZV ta traha cu’n comision medico independiente, cu ta yama ‘Comissei Grens OVerschrijdende Zorg’, cu ta consisti di 4 specialista cu ta duna AZV conseho. Y generalmente, AZV ta tuma e consehonan over. Como AZV nan kier tin un comision medico independiente, cu ta obhetivo y ta evalua p’abo e peticionnan di tur specialista na Aruba cu ta drenta.

Den e proceso aki, e comision aki ta esun cu ta tuma decision, basa ariba tur informacion medico cu nan ta haya, tocante e condicion di un pashente. Ora nan ricibi esaki, nan ta bay evalua tur kico a tuma luga na Aruba, si en berdad tur test of examen a wordo haci akinan y for di eynan ta busca informacion cerca e specialistnan cu a traha ariba e pashent, pa hunto yega na un conclusion y pa AZV haya un recomendacion mas miho y realistico posibel segun e caso di e pashent.

Dentro di e evaluacion aki ta tene cuenta cu hopi punto tambe. P.e. e condicion di e pashent, e edad, e tipo di peticion cu ta wordo haci, y ki otro malesa e tin. E comision ta evalua hopi detaya cada peticion cu drenta.

Pa loke ta e caso di Sr. Valdez, na december Sr. Valdez a busca prensa pa trece su caso den luz publico y AZV a duna un splicacion e tempo ey, y awo atrobe. Bayendo bek na december 2018, a evalua e caso di Sr. Valdez di biaha. Y eynan, atrobe e mesun comision medico independiente, a evalua su caso y a yega na e conclusion cu tratamento medico ta posibel na Aruba y a ofrece esaki na Sr. Valdez.

Na prome instante Sr. Valdez no tabata di acuerdo, pero a percura como AZV, pa nan consehero medico pa splik’e pakico a wak cu tratamento medico na Aruba ta posibel. En berdad, el a tuma su tratamento medico aki. Y awo tin un otro peticion cu a wordo haci, y esaki ta uno cu ta den evaluacion y un decision a wordo tuma.

Un specialista por haci un peticion pa e pashent. Den e caso aki, AZV a ricibi un peticion di dr. Jonkhof, y esaki a wordo evalua door di e peticion medico independiente. Na momento cua evalua su peticion, AZV di su banda, a dicidi di warda e evaluacion aki. Y dentro di e evaluacion, a pidi dos opinion di exterior. A pidi for di Hulanda y di Colombia. Como AZV a wordo recomenda: no duna e ainda e tratamento cu a wordo pidi, percura pa e sigui haya su tratamento na Aruba y unabes e tratamento tuma luga, e ora por bay over na evalua e peticion bek.

Motibonan ccu a wordo duna cu tratamento medico ta posibel ainda na Aruba y na momento cu despues di e di dos tratamento aki, y esey Sr. Valdez ta confirma, unda ta papia di un di dos ronda di kimoterapia. Ora cu caba cu esaki, e ora lo por evalua atrobe pa manda un tratamento den exterior.

Mester cord cu’n tratamento oncologico hopi biaha ta hopi pisa. E ta un impacto ariba e curpa. E ta hopi bon pa evalua cada momento di un pashent su condicion fisico. Ta evalua si ta premira cu e pashent lo por keda den un condicion fisico bon y medicamente responsabel pa tuma un otro tratamento nobo. Y esey ta haci cu ta na e fase unda cu a splica a busca e consehonan y aworaki, e consehonan di exterior, tabata cu e no ta un candidato apto pa e proposcion cu dr. Jonkhoff a dun’e y cu lo evalua su caso den un siguiente periodo.

Sr. Valdez a menciona cu AZV lo a nenga su persona pa bay prensa. Su peticion a haya oido y aworaki na 2019, ta bolbe bay na su caso. Na e momento cu e asegurado ta bay afo ta su libertad pa haci esaki y AZV niun momento ta nenga un asegurado nan libertad pa busca prensa pa busca oido pa nan causa.

AZV semper tabata habri, den sentido cu niun di e directornan, of management, nunca a stroba e aseguradoann bay prensa. pero semper ta bon pa busca e caminda pa AZV prome. Nan ta kere den e parti di comunicacion y splicacion na pashent. Semper ta bin pa busca AZV pa evalua e caso, wak esaki extensivamente y pa despues tuma un otro decision.

Ley ta describi kico AZV ta cubri. Esey ta predefini. Pero e no ta kita e deseo di e pashent pa un tratamento cu no ta AZV. Den pasado personanan a haci apelacion pa tratamento cu ainda ta den fase experimental y ley ta bisa hopi cla cu e tipo di tratamento no por duna, ya cu e tratamento mester ta standaard dentro di tratamento cu specialistanna ta duna.Esey ta haci cu’n pashent por tin un derecho ariba AZV, pero e ora tin cu bay wak kico ta e derecho segun ley, y di otro banda pashent tin cierto deseo pa otro tratamentonan cu no ta cay den e pakete. Esey ta un distincion bon pa haci, como un persona leu di e caso kico ta e situacion. Tin caso unda cu mester a nenga pashent, pa tratamento cu ainda ta den fase experimental, cu AZV no ta cubri. Of trtamento cu nant a desea pero no ta candidato cu medicamente mira no ta apto pa tuma. hasta esey nos dokternan na Aruba tambe ta evalua. Ki momento e ta medicament responsabel pa laga un pashent tuma un tratamento y si e curpa por carga esaki. Tabata splicacion duna door di Sra. Solange Tjong, vocero di AZV.

