AZV preparando pa bay corte riba decision di dokternan di cas di un ora menos pa dia di servicio na asegurado di AZV

Mediante e comunicado aki, Organo Ehecutivo(OE) AZV ta desea di informa su aseguradonan cu OE AZV a haci su maximo esfuerso pa convence dokternan di cas pa bou di e circunstancianan dificil cu nos pais y e fondo di AZV ta pasando aden pa no aplica e medida di un ora menos di servicio pa nos aseguradonan. Lamentablemente e ultimo carta dia 5 di april di e Asociacion di Dokternan Di Cas (HAVA) ta mustra cu dokternan di cas no tin comprension pa e situacion. Por lo tanto OE AZV ta contemplando pa aplica e clausula di boet cu tin den e acuerdo entre dokternan di cas y ta contemplando pa acerca corte riba e impase entre dokternan di cas y OE AZV.

Situacion dificil pa tur

E pandemia di coronavirus a causa un situacion sumamente dificil pa tur hende riba Aruba y tambe pa OE AZV. E pandemia a resulta den efectonan negativo grandi riba salario di e gran mayoria di e forsa laboral di Aruba, poniendo tambe cu e entradanan di e fondo di AZV a cay drasticamente resultando den un aumento di e contribucion di Pais Aruba den e fondo. Pais Aruba den su afan pa garantisa cu e por cumpli cu su obligacionnan na entre otro e fondo di AZV a yega na un acuerdo cu Hulanda. Parti di e acuerdonan ta cu mensualmente lo mester reduci e gastonan di AZV cu un promedio di 5 miyon florin. Basa riba e palabracion aki AZV a ricibi un instruccion pa retene 5,5% di e tarifa- y presupuestonan di e dunadonan di cuido.

Aplicacion 5,5%

Desde 1 di juli 2020 AZV ta aplicando e 5,5% riba e tarifa di abonnement di e dokternan di cas.

Pa februari, maart y april AZV a ricibi instruccion pa aplica 2,2%. Den lus di e retencion aki Organo Ehecutivo AZV a keda sorprendi pa e carta di dia 23 di februari 2021 di e Asociacion di Dokternan Di Cas di Aruba (HAVA) caminda nan ta menasa AZV cu si no cumpli cu nan exigencia di adaptacion di e tarifa di abonnement entrante 1 di maart 2021, dokternan di cas lo cuminsa traha 1 ora menos entrante 1 di maart 2021. E exigencia di HAVA ta basicamente un aumento di un 15% di e tarifa.

Peticion no realistico

Dia 26 di februari OE AZV ta informa HAVA cu cumplimento cu nan exigencianan na e momento aki no ta realistico. Esaki en bista di e acuerdo entre Aruba y Hulanda pa loke ta reduccion di gastonan. Dia 1 di april HAVA ta reacciona mediante su abogado y ta cuestiona e legalidad di e retencion di 5,5% y ta indica cu si no yega na un acuerdo cu e dokternan di cas, entrante 1 di april e dokternan di cas lo cuminsa duna un ora menos di servicio na e aseguradonan di AZV.

Sentencia den caso WEB NV

OE AZV a warda e sentencia den e caso di trahadornan di WEB NV y e compania. Dia 22 di maart OE AZV ta reacciona mediante su abogado y ta mustra basa riba entre otro e sentencia cu e retencion ta den cuadro di ley. Un biaha mas OE AZV ta subraya e importancia di cumplimento cu e condicionnan mara na e sosten di likides pa garantisa cu AZV por cumpli cu pagonan di e dunadonan di cuido. Ademas a mustra cu e situacion economico di Aruba ta

impone su retonan financiero riba e fondo di AZV y un aumento di tarifa pa dokternan di cas no ta posibel tanten e situacion permanece asina.

Anuncio 1 di April di HAVA

Dia 1 di april OE AZV ta tuma nota di a anuncio publico di HAVA cu entrante e fecha ey dokternan di cas ta duna un ora menos di servicio na e aseguradonan di AZV. Mediante abogado, OE AZV ta informa HAVA cu OE AZV no ta acepta e un ora menos di servicio pa su aseguradonan y ta anuncia cu lo aplica e sancionnan cu tin den e acuerdo cu e dokternan di cas y ademas no ta exclui cu lo cuminsa un kort geding.

Reaccion di HAVA

Dia 5 di april e abogado di HAVA ta reacciona sin ta recapacita manteniendo e exigencia di aumento di tarifa y cuestionando e legalidad di e retencion. Mester subraya cu OE AZV ta reconoce e contribucion grandi cu e dokternan di cas a bin ta dunando den e pandemia. OE AZV a trata na duna un compensacion extra tambe pa e esfuersonan aki te con leu e situacion financiero a permiti. Pero tambe OE AZV mester keda responsabel den su maneho y garantisa bou e circunstancianan actual cu e fondo di AZV por keda ricibi e sosten di likides manera palabra entre Aruba y Hulanda.

Kico por sosode sin sosten di Hulanda?

Sin e sosten aki por yega e momento cu e fondo no por paga. Despues di evalua e interes di nos aseguradonan, e interes di e fondo y e interes di Pais Aruba, OE AZV ta keda para ariba cu no ta acepta e un ora menos di servicio pa su aseguradonan.

Mas aun awor cu den cuadro di solidaridad cu nos isla ruman Curaçao, dokter Horacio Oduber

Hospital a cuminsa duna un man, no por acepta menos ora di servicio. Mas aleu, si considera cu e retencion di 5,5% pa dokternan di cas ta representa un promedio di 1.900 florin pa luna menos na entrada, ta dificil pa comprende cu no por ta solidario cu e comunidad pa e suma aki. OE AZV ta keda habri semper pa dialoga y habri pa cuminsa traha pa e periodo post Covid. OE AZV lo keda informa su aseguradonan di e desaroyonan riba e tereno aki.

