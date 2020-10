AZV: Pa 1 di November lo cuminsa manda pashent bek pa Colombia

Solange Tchong, vocero di AZV ta informa cu COVID-19 a dal Colombia basta duro na unda cu nan tambe a enfrenta hopi reto y mester a cera e frontera cu Aruba cual a bira poco dificil pa AZV. Nan a haya un lista di espera di clientenan cu mester a warda for di maart te cu aworaki cual ta un situacion hopi preocupante, specialmente si bo tin molester di bo malesa y cosnan asina.

AZV a caba di haya e informacion cu Colombia ta habri caba pa nos unda ya caba Aruba por a cuminsa manda algun caso di suma emergencia. Aworaki tin e palabracion pa 1 di november cuminsa saca tur loke nan ta yama e ‘casonan electivo’, dus casonan cu por a warda, casonan cu no tabata di un emergencia asina grandi manera bida y morto of cu mester di intervencion inmediato. Tur e casonan aki cu medicamente tabata responsabel y por a laga warda, AZV a haci esaki respectivamente.

“Den e di dos ola cu nos ta aden ainda di COVID19, nos a haya nos si cu e situacion cu mester a wak ora cu Colombia a cera frontera completo, mester a wak unda ta manda hende. Esaki a resulta si di un grupo cu tog nos por a tog manda pa Hulanda unabes cu Hulanda a habri, pero e realidad ta keda si cu pa nos Colombia ta mas cerca, y ta facilita nos mas pa manda hende eynan”, sra. Tchong ta splica.

AZV ta bezig hunto cu e docternan y specialistanan cu ta haci peticion pa evalua e decision di 1 november y wak atrobe cua pashent lo mester haya prioridad. “Nos tin tur compresion pa pashentnan cu ta den e situacion aki, pendiente pa nan biahe, nos ta pidi nan pa tog carga e pasenshi. E ta rekeri hopi logistica y hopi organisacion, y tambe e parti cu nos ta den e situacion di crisis ainda y Aruba no por dicidi riba otro pais, “nos ta mas bien dependiente di e paisnan aki pa yuda nos pashentnan”, segun sra. Tchong.

Cambio den maneho pa manda pashent exterior

Basa riba instruccion cu AZV a ricibi for di Hulanda, tabata tin cambio den maneho di maneha finansas di AZV na un manera mas miho, nan a haya nan mes ta haci adaptacion den e maneho na momento cu mester manda pashent exterior. Cualkier pashent cu Sali dentro di e siguiente periodo via AZV pa Colombia, pero tambe por ehempel pa otro pais, e pashent ta esun primordial cu lo ricibi e ticket di vuelo paga hunto cu estadia y dag geld vergoeding. E cambio ta bin na e acompañante social tin un aporte propio di 300 florin riba e ticket di vuelo, unda tambe AZV ta spera cu e tin e rol pa guia y yuda e pashent. No lo tin un aporte financiero, dus e dag geld vergoeding no lo tin pa e acompañante social, ta algo cu e persona mes lo tin cu carga su gasto den loke ta cuminda of awa. AZV lo sigui cubri e parti di estadia pa e acompañante social, hotel of apartamento pa e por keda tanten cu e ta den e funcion di acompañante social.

