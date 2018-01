AZV no ta yuda pashent ora di accident

Sra. Amber Brokke, ruman di Leonie Brokke, kende actualmente ta na Colombia pa su recuperacion, despues cu el a haya accident di brommer na 2016, ta splica di e odisea cu nan famia a pasa aden cu AZV.

Sra. Brokke a splica cu Leonie a bay haci un colega fabor di bay hiba e brommer cas pa su colega. Na caminda, el a haya accident, despues cu un auto a sali su dilanti. Den e accident el a dal su cabes riba caminda, ya cu e helm cu e tabata tin bisti, no tabata fit su cabes. Leonie a drenta den coma di biaha. El a keda 6 siman na Aruba, unda cu e la keda bay atras. Cada biaha cu e ta mustra señal di recuperacion, dokternan ta bisa cu ta esey ta reflex.

E di tres siman cu e tabata den ICU, na hospital, e tabata tin keintura pero asina mes a dicidi cu Leonie mester bay ariba piso. Ora cu famianan a ripara cu Leonie tabata mustra malo, e ora a yama dokter, cu a tarda pa bin. Ora cu dokternan ta bay trat’e, e ora a bin resulta cu Leonie a haya keintura te cu 42 grado, y el a hasta pega den su slijm. E dia ey Leonie mester a hasta wordo reanima. E neurologo cu a trata Leonie den hospital a bisa cu Leonie su chens di recuperacion tabata menos di 10%. E dokter a hasta bisa famianan cu Leonie lo mester bay SABA, ya cu e lo no recupera mas. Nan no a wak e necesidad di manda Leonie pa Colombia. E di dos opcion tabata pa Leonie bin cas, y lo haya 1 terapia pa siman. Pero tur gasto lo core pa famia di Leonie. Esey a pone cu famianan no tabata tin confiansa mas den e dokternan mas na Aruba. Riba nan propio forsa nan a dicidi di manda Leonie pa Colombia. Dr. Vallejo tabata e unico dokter cu tabata duna famianan speransa. Riba su conseho e famianan a dicidi di manda Leonie Colombia.

Na Colombia, Leonie a keda tres luna den hospital na Bogota. Dokternan a pone mama di Leonie firma un papel en blanco. Despues dokternan na Colombia, a splica e famianan cu Leonie, si el keda dos dia mas na Aruba, lo el a fayece. Dos dia di bida mas e tabata tin. Leonie tabata tin un infeccion na su trachtea, su patch a coy infeccion, e tabata tin heridanan na su curpa, door cu e no tabata wordo bira manera mester ta na Aruba.

Leonie a recupera na Colombia y despues di esey el a cuminsa cu terapia. Ya caba Leonie tin un aña den terapia. E no ta uzando nada, niun remedi, ni catheter. Solamente e ta hayando medicina alternativa un biaha pa siman. Esaki ta pa yuda stimula su celebro, baha e espacticidad, pa yud’e papia miho. Pa dia e ta haya di 8 pa 9 ora di terapia. Dialuna ultimo el a cuminsa cu terapia di cabay tambe, Sra. Amber Brokke, ruman di Leonie, ta conta.

Mas aleu, Sra. Brokke ta sigui bisa cu Leonie a bay cu Air Ambulance y desde e dia ey, tur gasto ta core pa cuenta di e famia. AZV a manda cobra e famia 110 mil florin, pa e 6 simannan cu Leonie tabata den hospital. Door cu e accident no ta culpa di Leonie, e tin derecho di haya un suma di 150 florin di seguro. Famia a logra haya 55 mil, cual a yuda Leonie pa cuminsa pa ta den hospital y pa paga 1 of 2 luna di terapia na Colombia. E 110 mil florin ey, AZV tin’e blokia, ya cu nan kier e placa ey pa paga hospital. Famianan a papia cu minister di Salubridad aña pasa, pa nan haya un despensatie brief. Pero e contesta tabata NO.

Na mas di un occasion, e famia a bay AZV, a papia cu Sr. Anko Ringeling, director di AZV y Sra. Corina Ponson, medisch adviseur di AZV. A mustranan ariba e hecho ariba e hecho cu Leoni etabata dunando señal di kier lanta, pero e dokternan no tabata wak e necesidad di manda Leonie Colombia. E unico opcion tabata pa manda Leonie ariba piso, pa poco poco su Leonie su organonan cuminsa faya. Meta di AZV tabata pa pone Leonie sufri. Pero e mama di Leonie a para ariba cu no, ya cu Leonie tin apenas 22 aña di edad y e tin un full un bida su dilanti, segun Sra. Amber Brokke, ruman di Leonie.

