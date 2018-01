AZV no ta cubri gastonan medico den exterior, si pashent a bay ariba su mesun forsa

Den e ultimo dianan, AZV ta den centro di atencion un biaha mas y ta cuestiona si AZV ta paga of no den caso di cu’n asegurado haya su mes den un accidente. Den un conferencia di prensa, Sr. Anko Ringeling, director di AZV a splica e proceso den caso di accidente.

Sigur tin dos caso di personanan cu a haya accidente caminda cu a bin dilanti cu AZV no kier of pa ley, no ta paga pa nan cuido medico den exterior. Un cu sigur tin basta tempo ta hala atencion ta e caso di Leoni Brokke, un hoben cu a haya accident casi dos aña pasa y despues cu famia a sinti cu na Aruba nada ta wordo haci pa su recuperacion, a dicidi di manda cu Air Ambulance pa Colombia, ariba nan mesun gastonan. AZV (t)a nenga di cubri of yuda cubri e gastonan medico y di terapia di Leoni na Colombia.

Segun Sr. Anko Ringeling, director di AZV, normalmente, AZV no ta bin dilanti ya cu manera tur compania, AZV no ta duna informacion secreto den prensa, ya cu esaki tin di haber cu secrecia medico. Pero sa tin excepcion, y esaki ta un di nan. Door cu famia di Leoni a bin dilanti , AZV a hay’e obliga di bin dilanti cu nan banda di medaya, forsando AZV asina ey di contraresta e ponencianan.

Recientemente den un conferencia di prensa, director di AZV, Sr. Anko Ringeling a bin dilanti y a bisa cu AZV si ta paga pa gastonan medico den caso di accident. Pero ta hancra den ley cu AZV tin e obligacion di cobra bek gastonan atribui na tercera persona. Esaki kiermen ta cobra bek e persona cu a ocasiona e accidente.

Den caso di Leoni Brokke, AZV a core cu tur e gastonan di hospital. Pero esaki, pa ley, nan lo mester cobra e persona cu a ocasiona e accidente. Den caso di Leonie, AZV a cobra e persona cu a ocasiona e accidente, un suma di 110 mil florin, cual a cay den masha mal tera cerca famianan di e hoben Brokke. Resumiendo por bisa cu AZV si ta cubri tur gastonan medico, sea cu e lesion ta severo of no. Mesun criteria ta wordo uza pa terapia. Den caso di Leonie, famianan no a bay di acuerdo cu e terminonan di AZV pa loke ta e terapia cu AZV lo paga pa Leonie.

Na luna di November 2016, famianan di Leoni Brokke a acerca AZV, pa yuda cubri e gastonan medico di Leoni na Colombia. Aki ta caminda cu AZV a bin haya sa cu e famia riba nan propio gastonan a traslada Leoni Brokke pa Colombia. Mesora AZV a informa e famia cu no ta posibel pa AZV cubri e gastonan den exterior, paso ya caba a bay riba nan mes. Ta stipula den e ley di AZV cu AZV por cubri gastonan pa tratamento medico den exterior ora tin un aprobacion adelanta di AZV.

Asina mes, AZV den un intento pa busca un solucion, a dicidi di acerca e dokternan local cu a trata Leonie den hospital pa nan opinion tocante e condicion di Leoni. Aki a bin dilanti cu tempo cu Leoni tabata na Aruba, no tabata tin indicacion medico pa manda e pashent den exterior ya cu tanto e cuido y e tratamento por wordo haci na Aruba mes. Pa haya aprobacion pa cuido medico den exterior, mester tin un peticion na AZV. Pero den ley di AZV ta para cu unico manera pa e peticion wordo aproba, ta cu e cuido di medico no por wordo duna na Aruba.

Despues di a reuni cu dokternan local, AZV a bay sigui investiga, cu e pensamento cu nan lo por yuda e famia aki. A bay check kico ta e gastonan medico te cu e momento y pa esaki a pidi Dr. Horacio Oduber Hospital un resumen general di e gastonan. Pero a resulta cu e gastonan di hospital tabata halto. E suma sigura via e seguro di e auto di e di tercer partido (esun cu a ocasiona e accident) no ta yega pa cubri e gastonan di hospital. Consecuencia di esaki ta cu no ta resta nada pa e famia di Leoni Brokke ya cu AZV lo no por keda sin recupera e suma di gastonan bek. E 150 mil florin lo mester wordo reparti bou di tur esunnan cu a sufri daño durante e accidente aki. Pero e gastonan a surpasa e suma di 150 mil pa cual a aplica un asina yama ‘pro rata factor’ por calcula con ta parti e 150 mil florin. Esaki ta algo cu ta wordo uza door di mayoria compania di seguro.

Un biaha mas AZV a acerca e famia pa papia, y a informanan cu AZV no por cubri e gastonan di Leoni Brokke na Colombia, pero manera cu e yega Aruba bek, e lo resorta bek bou di AZV bek. Aki ta caminda a indica cu nan ta sospecha di tabata tin negligencia medico den caso di Leoni, pa cual AZV informa e famia cu nan tin opcion pa entrega reclamo na Inspectie Volksgezondheid Aruba, e Medisch Tuchtcollege y of Gerecht. AZV a hasta ofrece e carta di keho oficial pa e Medisch Tuchtcollege. E copia di e carta a wordo manda pa famia di Leoni, pero no a haya niun contesta mas di parti di e famia di Leonie Brokke. Ta di lamenta e caso aki, pero ta e mesun ley di AZV ta stipula cu unabes e pashent bay den exterior ariba su mes, e gastonan lo ta su mesun responsabilidad.

AZV ta lamenta e condicion di Leoni Brokke, pero ta spera cu tanto famia como comunidad tambe por compronde, cu legalmente nan mannan ta mara. E mensahe mas importante di AZV pa nos comunidad ta pa evalua bon prome cu biaha pa exterior riba bo mes. Esaki ta duna speransa berdad, pero ta trece gastonan medico halto cun’e cu hopi biaha bo no ta spera.

