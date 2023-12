Testnan di laboratorio ta importante dentro di e proceso di cuido y tratamento di pashent. Un test di laboratorio ta yuda e dokter yega na un diagnostico. Tambe e test di laboratorio ta un instrumento pa sigui monitoria y evalua e malesa di e pashent. Unda ta necesario e dokter di cas of specialista medico lo adapta e plan di tratamento.

Pa mantene cuido medico accesibel, di bon calidad y pagabel e siguiente añanan, OE AZV a pidi un instancia independiente haci un investigacion pa determina tarifanan aceptabel a base di caracteristicanan specifico pa e mercado di Aruba. Esaki a resulta den un ahuste di e tarifanan pa e testnan di laboratorio. Di e forma aki OE AZV por sigui garantisa test di laboratorio awor y pa futuro generacion cubri for di e fondo di AZV.

E cambio di mas principal!

Desde 1 di januari 2024 tur asegurado bou di tratamento di specialista medico y cu haya prescripcion pa test di laboratorio lo tin cu tene cuenta cu:

A) Ta haci uzo di e servicionan di LAB HOH. E laboratorio di Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal ta bira e unico laboratorio cu lo duna servicio riba prescripcion di e specialistanan medico. Esaki ta nifica cu ora e specialista medico informabo cu tin test di laboratorio pa haci, bo lo tin cu acudi na e prikpost LAB HOH di mas cerca di e specialista medico. Afortunadamente ya e gran mayoria di e “prikposten” di LAB HOH ta den cercania di e specialistanan medico cu localidad na San Nicolas, Oranjestad, Piedra Plat y Ponton.

B) Tur asegurado di AZV bou tratamento di specialista medico na ImSan por tambe sigui haci uzo di e servicionan di laboratorio na ImSan.

Kico lo continua manera semper?

Desde 1 di januari 2024 tur asegurado bou di tratamento di un dokter di cas, dentista of partera y cu haya prescripcion pa test di laboratorio lo por:

C) Sigui haci uzo di e servicionan di e laboratorio di su escogencia.

OE AZV ta conta riba e colaboracion di cada asegurado y ta gradici boso pa esaki.