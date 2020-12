AZV evaluando con por mehora proceso pa casonan medico ‘excepcional’

Den cuadro cu casonan manera esun di Shady por ehempel cu mester colecta placa pa e hoben haya tratamento medico na Hulanda, hopi biaha e caminda ta bira hopi mas largo pa casonan asina. AZV ta evaluando pa esakinan cana mas lihe y mas miho, segun vocero Solange Tchong.

Door cu nos ta un isla, semper nos ta keda limita na cierto cosnan, nos sector medico tog tin su limitacion y otro banda tin e ley di AZV cual mester keda mara na kico esaki ta describi. Cu ta di acuerdo of no di e contenido, e ta keda un hecho por ehempel cu aworaki mes tin cierto tratamento cu no ta cay den e pakete.



Por ehempel transplante di organo, esaki no ta den e pakete mes, cu excepcion di transplante di riñon. Loke ta pasa ta cu automaticamente cierto peticionnan mester wordo nenga a base di e pakete mes. Di otro banda tambe, e casonan aki semper ta mantene AZV skerpi pa wak pa futuro. “Pasobra bo kier resolve e casonan aki di un manera of otro, pero e no ta facil,” segun sra. Tchong. Tin casonan unda berdad bo ta haya cu bo tin cu haci un excepcion te ora bin un solucion mas structura.

Pero nan ta casonan hopi excepcional cual mayoria di biaha ta limita na dos te maximo tres caso pa aña na unda bo por haya bo cu un decision excepcional, pero masha poco esaki ta resulta.

Manera cu un peticion drenta AZV, nan ta evalua kico ta e meta, cual mester ta sea pa recobra salud bek, of sea cu ta bay haci test of operacion, of preparacion di e persona cu ta den un fase hopi leu di e malesa. Loke ta wordo considera ta kico ta e miho pa e calidad di bida di e pashent, esey ta hopi biaha loke gruponan di medico ta bay haci. Dus bo ta bay wak cu bo kier duna e pashent hasta durante ultimo fase di e pashent su bida, pa haya miho calidad di cuido cu por. Otro cos cu ta wordo evalua ta pa bay exterior y bin bek pa sigui cu cuido na Aruba. Algo diferente ta por ehempel si bo mes ta tuma decision cu bo kier bay emigra den exterior, esey tambe tin pashent cu a yega di vocifera anto mester evalua detayadamente. Tin pashent unda pashent unda specialista ta haci peticion pa tratamento cu mester saca nan afo, y tin pashent cu ta haci peticion pa tratamento cu eigenlijk bo tin cu haya pa mas largo.

E ora mester evalua si AZV mester ta responsabel pa un hende bay biba den exterior, keda añas eynan, di cual e ley no ta traha pa esey.

Dus tin pashent cu di nan propio iniciativa ta opta por ehempel pa bay biba den exterior, kisas nan a hasta haya e recomendacion aki, anto esaki ta bira henter un otro proceso pasobra ta papia di emigracion y un otro situacion unda e pashent of su famia mester evalua si kier haci e paso ey, y bao di cua condicionnan. “E ora mester puntra si AZV por tin un rol di esey, anto e ta masha limita,” segun sra. Tchong.

Registra na AZV App

Awor ta yegando na 38 mil asegurado cu ta haciendo uzo di AZV app. Ta keda un invitacion di AZV pa tur asegurado si bo tin un smartphone, haci uzo di e app y registra pa motibo cu esaki lo bira e medio di comunicacion cu AZV. E app aki tin un funcionalidad unda por manda notificacion, y persona cu activa esaki por haya diferente cos manera entre otro comunicadonan di prensa, pero tambe informacion directo pa e pashent mes. Cu esaki por ehempel por manda corda un asegurado cua ta e periodo di cambio di botica, pero tambe por manda corda cu polisa di AZV ta bay caduca pa bay renoba esaki, vooral pa esnan cu ta riba permiso esaki ta hopi importante.

Pa loke ta 2021, AZV ta preparando y manera conoci, e scenario di finansas ta uno cu lo bira hopi reto mirando cu ainda ta mara na mesun instruccionnan di Hulanda. Ainda tin peticion di 5 miyon cu mester corta, y den 2021 ta bay tin cambio sigur di reforma riba diferente area y sigur den sector di cuido y salud. Pa e banda ey AZV pronto lo saca mas informacion di kico lo ta e retonan pa 2021 pa sigui tog den bon marcha, garantisando e cuido pa e aseguradonan, pero tog teniendo cuenta cu tur di loke a resulta di e crisis cu nos ta aden ainda.

Comments

comments