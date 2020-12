AZV: Entrante Februari 2021, diferente remedi lo por wordo busca sin receta

Den cuadro cu cambio den cobertura di remedi entrante 1 februari, 2021, AZV a organisa un rueda di prensa diahuebs mainta pa duna mas informacion riba esaki na tur asegurado. Ta asina cu AZV ta traha segun lista positivo di remedi cu ta existi desde Mei 2004, na unda e lista aki ta wordo compila door di un comision [Advies Commissie Geneesmiddelen Aruba] cu ta esnan encarga pa duna conseho na minister di Salud Publico y AZV riba kico ta categorianan di remedi cu no solamente AZV pero Aruba mester tin pa ofrece aseguradonan.

E comision aki a traha duro pa revisa e lista, y tabata tin algun cambio chikito den ultimo añanan pero awor ta bay amplia esaki hopi mas. Esaki ta basa riba diferente recomendacion, y tambe ta bini como resultado di e pandemia di Coronavirus, y siguiendo desaroyonan mundial, e comision aki a mira cu un actualisacion ta na su lugar, pa e motibo aki mester haci algun cambio.

E cambionan aki ta encera cu entrante 1 februari, 2021, diferente remedi lo por wordo busca sin receta ‘over the counter’ y ta considera nan como cuido propio. Esaki kiermen cu normalmente e remedinan aki no ta wordo cubri door di un seguro, den e caso aki AZV tambe ta bay over na percura pa kita e remedinan aki cu a resta riba e lista. Banda di esey, tin un cambio cu ta referi e remedinan mes, cu ta e remedinan cu den transcurso di añanan nan a bira obsoleto, of cu nan no ta wordo prescribi of fabrica mas pero cual tin alternativa similar na dje na un prijs hopi mas faborabel, esakinan si ta wordo cubri door di AZV.

Remedinan cu lo haya cambio, pasobra nan lo cay bao cierto criteria cual kiermen cu solamente e dokter lo por prescribi nan y pa cierto malesanan. Akinan lo tin un grupo di remedi cu no lo necesariamente Sali for di pakete di AZV, pero nan ta cambia nan categoria, regla of rekesito cu mester cumpli na dje.

