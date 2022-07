Conforme e Decreto Nacional di dia 13 di juli 2022, entrante 1 di oktober proximo e lista positivo di remedinan cubri pa AZV ta conoce cambio.

Metanan ‘5 wave model’

Manera ta conoci, basa riba e decision di 15 di mei 2020 di Conseho di Ministro di Reino, Aruba lo mester tuma e pasonan necesario pa logra un reduccion di gastonan di AZV cu 60 miyon florin pa aña. Pa logra e meta dificil aki, OE AZV a diseña e asina yama “5 wave model”, cu e meta pa:

Trece cambio den beneficionan cu ta basa riba maneho;

Promove eficiencia den sector di cuido;

Trece cambio den e pakete di beneficio di e seguro.

Cambionan lista di remedi

Den cuadro di e modelo aki a identifica cu e lista di remedi cubri pa AZV tin espacio pa reduccion. Despues di analisa e lista a propone 3 cambio di e lista di remedi:

Un grupo di remedi cu ya no ta wordo produci a keda elimina di e lista y no tin efecto pa e aseguradonan;

Remedinan cu por wordo cumpra den botica sin receta di dokter, manera paracetamol y Dika, ta keda saca di e lista y e asegurado mes lo tin cu paga esaki;

Cierto remedinan ta keda cubri solamente ora e asegurado ta cumpli cu criterianan estableci. Asegurado cu malesanan cronico ta keda ricibi nan remedi. Solamente si resulta cu no ta cumpli na e criterionan estableci, e ora e asegurado lo mester paga pa e remedi aki.

Plan di informacion

Relaciona cu e cambionan aki, OE AZV a diseña un plan intensivo di comunicacion. Den e proximo simannan nos dilanti, OE AZV lo duna informacion regularmente y detaya na su aseguradonan. Ademas, OE AZV lo organisa sesionnan special pa e dunadonan di cuido, den cual lo informa detayadamente di e cambionan. Yegando e fecha di introduccion di 1 di oktober, OE AZV lo habri un liñea di telefon special pa aseguradonan cu tin pregunta.

Ban reforma pa garantisa

Cu e cambionan riba e lista positivo di remedi cubri pa AZV, un esfuerso ta keda haci pa trece reforma den AZV pa asina garantisa cu den futuro AZV por keda brinda su aseguradonan cuido medico accesibel, di calidad y pagabel.