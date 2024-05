Conforme e decreto nacional cu ta establece medidanan general di 29 di augustus 2023, y den cual ta stipula normanan tocante e derecho di asistencia logopedico, entrante 2 di september 2023 logopedia a keda concretisa den e cobertura di seguro AZV. Esaki ta un derecho tanto pa mucha como adulto. Logopedia ta e tratamento pa recupera, mehora of mantene e funcionamento di oido, bos of organonan di papia. Adicionalmente logopedia por yuda cu e halamento di rosea y ora tin problema pa come, bebe of guli.

Trayecto di negociacion

Tabata den e ultimo kwartaal di 2023 cu OE AZV a informa tur asegurado cu lo drenta un trayecto di negociacion cu e logopedistanan. Dentro di e trayecto di negociacion a evalua continuamente e stipulacionnan di e Ley AZV incluyendo e forma con OE AZV lo ehecuta esaki. Tambe a tene cuenta cu e puntonan di atencion treci dilanti door di e propio logopedistanan.

Contracto y procedura

Hunto a keda cla y entrante 1 di juni 2024 ta ehecuta e derecho riba logopedia. E ta nifica cu ora bo dokter di cas of specialista haya cu ta necesario; e por referi bo pa tratamento cerca un logopedista. Bo dokter di cas of specialista (= specialista KNO, specialista di mucha, neurologo, specialista di rehabilitacion, specialista di adulto mayor y den algun caso limita e specialista di pulmon y of e specialista di stoma, tripa y higra) ta manda -digitalmente- e formulario di peticion pa e logopedista. E logopedista na su turno ta yena e datonan cu falta den e formulario di peticion y ta manda e peticion pa OE AZV. Una bes OE AZV ricibi e (formulario di) peticion, ta evalua esaki y tuma un decision.

Aporte propio

Pa cuido di logopedia ta existi un aporte propio di 10% di e tarifa. E aporte propio di 10% ta wordo paga na cada sesion y directamente cerca e logopedista. Conforme contracto e aporte propio di e asegurado ta Awg. 7,50 pa un sesion di 30 minuut of Awg. 15,00 pa un sesion di 1 ora.

Tratamento

E tratamento por wordo pidi pa e siguiente casonan: deficiencia auditiva y deterioro di e funcion auditiva, trastorno di bos, trastorno di idioma, trastorno di articulacion, nasalidad, trastorno den e fluidez y ritmo di papia y comportacion anormal oral. Pa duna algun ehempel. Un persona cu tin e malesa di Parkinson y dokter di cas ta wak cu lo tin mester di ayudo di logopedia. Of un persona cu ta cay bou di spectrum autismo. Of un persona cu a haya un atake celebral (“stroke”) y mester siña papia of guli bek.

Kico no ta wordo cubri?

Segun ley AZV no por duna permiso pa e tratamento si e ta; innecesariamente caro, complica of inefectivo. Tampoco por aproba tratamento pa dislexia, discalculia y otro trastorno di siñamento, desaroyo di idioma relaciona cu dialecto of otro idioma y terapia di musica.