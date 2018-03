AZV cu poster informativo relaciona pa cu dokternan di cas

AZV lo tin un plan pa reorganisa e procedemento pa cu servicio di dokternan di cas

Sra. Solange Tchong, vocero di AZV, a bisa cu pa basta tempo caba tabata haya cu ta necesario pa bin claridad organisacion di e dokternan ta y kico por spera di e dokter di cas.

Asina ta cu e mesun personal di AZV, tur ta pashent y tur ta bira malo, pa cual mester bay haci uzo di e servico di e dokter di cas, unda cu lo mester yama y haci un cita cu doctor di cas.

Awor aki AZV ta bezig cu un poster informativo cu nan ta sacando cu ta un palabracion di AZV den conhunto cu HAVA, cu ta asociaciĆ³n di dokternan di cas, unda pashentnan lo por a haya e informacion aki puntual y uniforme di kico comunidad por spera di doctronan di cas.

Na momento cu no lo tin e cumplimiento cu esaki, e pashent lo por bay haci esaki cerca e mesun dokter di cas of cerca su assistent. Y si despues di esaki e no lo wordo soluciona e pashent lo por dirigi na AZV e ora pa busca algun solucion.

E relacion pashent cu su dokter di cas mester ta di confianza unda cu e pashent lo por expresa su inconformidad pa cu e servicio dilanti su dokter of e asistente ken tambe lo ta forma parti den e cuido

Tin algun otro areanan unda cu AZV lo mester traha riba algun mehoria den futuro, pero awor aki casonan di servicio di dokter lo mas puntual y necesario e biaha aki segun loke nan a wak. Pa hopi tempo tabata tin e deseo pa trece claridad.

Hopi hende no ta conoce e sistema di triage, unda cu un asistente di e doctor por atende un pashent y haci cierto pregunta na e pashent, pasobra cu nan tambe ta profesional, unda nan ta bon entrena tambe pa duna ayudo na e pashent. Pa cu esaki AZV ta invita e comunidad pa duna confianza tambe na e doktersassistent pa asina e por haci su trabou y duna e ayudo necesario of traha un cita pa e pashent si e ta rekeri di esaki. .

Orarionan y informacion di dokternan di warda tambe ta informacion cu lo drenta den e post cu lo bay wordo coloca na un caminda cu tur pashent por haya, cual sigur lo bay tin mas claridad riba e areanan cu lo tin mester di mehora algo, segun Sra. Solange Tchong, vocero di AZV a finaliza bisando.

Comments

comments