AZV cu merdia specialmente pa studiante cu ta bayendo afo

Ta hopi importante pa tur studiante cu ta bayendo afo pa sigui studia, y esey kiermen cu nan ta schrijf uit for di Censo, pa nan ta na altura cu AZV lo tin un merdia special pa studiantenan pa nan tin nan registracion di AZV.

Esaki lo ta diabierna 28 di Juli, e dia ey AZV lo ta habri for di 7 or y 30 pa 11 or y 30 pa publico en general. Despues di merdia, di 1 or pa 4 or AZV lo dedica e merdia specialmente pa e studiantenan cu ta bayendo afo pa saca nan registracion y pa entrega nan zorgpas na AZV, nan nan oficia na Rumbastraat.

Ta hopi importante pa studiantenan corda cu diabierna 28 di Juli di 1 or pa 4 or, pa kita bo registracion na AZV y entrega bo zorgpas. E dia aki, publico en general por haci uzo di e servicionan di AZV solamente den oranan di mainta. Despues di merdia, si mester haci uzo di AZV pa haci uzo di oficina na San Nicolas di 1 or pa 4 or pa publico. Ta hopi importante pa tuma nota di esaki, ya cu e trahadonan di AZV Camacuri lo ta full ocupa cu e studiantenan y pa motibo aki nan lo no por atende publico.

Si un studiante no bin diabierna, toch AZV door cu e ta traha hunto cu Censo, lo zorg pa cera nan seguro di igual manera. Sa pasa cu e studiante ta bay afo pa Costa Rica, Hulanda of Merca, pa sigui studia, nan no ta kita nan nomber for di AZV y despues di tempo ta bin bek y ta asumi cu nan por sigui haci uzo di nan zorgpas toch. Sra. Tchong a enfatiza cu esaki no ta corecto.

Propio ley di AZV ta establece cu si un persona ta bay emigra, den caso un studiante, ta kita su nomber for di Censo, ta su obligacion di entrega su carchi na AZV. Den caso cu no haci esaki, dia cu e studiante bin bek y kier haci uzo di e carchi toch, e lo no tin valides mas. AZV lo cancela e polisa. AZV no kier tampoco pa e carchinan di AZV keda den circulacion, siendo cu e no ta necesario, ya cu bo no tin uzo p’e.

Ora di bin AZV pa kita nan nomber y entrega nan carchi, ta pidi e documentonan cu

Diabierna 28 di Juli, ta e merdia special, pero tin otro studiantenan cu ta bay otro paisnan of ta bay via un sistema via nan mes. E studiantenan aki tambe ta keda invita pa pasa AZV pa entrega nan zorgpas. Loke ta importante pa nan trece AZV, ta e extracto di Censo (uitschrijvingsbewijs Censo). Tambe nan mester bin cu nan ticket di biahe, pa AZV pa e persona keda sigura te cu e fecha cu e persona ta biaha. Na momento cu e studiante mustra su ticket di biahe, AZV lo percura pa e seguro cana te cu e fecha di e ticket. AZV lo entrga e persona un carta cual lo ta pa den cualkier caso di emergencia, y tambe bo paspoort. Resumiendo, e studiante lo mester trece su extracto di Censo, paspoort, ticket di biahe y e zorgpas. Na su turno, AZV lo duna e studiante of e biahero un carta unda ta bisa te ki fecha e persona lo ta sigura via AZV y tambe un carta of declaracion, cu lo yuda e persona cu e yega otro pais, cu e por cumpra otro seguro, bo tin un carta di AZV cu ta prueba cu unda cu bo tabata biba, bo tabata sigura. P’esey ta importante entrega bo zorgpas, ya cu e ta un servicio cu e studiante ta haya for di AZV, segun Sra. Solange Tchong di AZV.