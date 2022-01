Exactamente 34 aña pasa, esta na aña 1988 (net 2 aña despues di Status Aparte) e idea di un seguro medico pa Aruba a wordo treci den parlamento. E situacion na Aruba e tempo ey tabata uno unda e poblacion tabata pasa duro ora cu malesa bati na porta. Algun hende tabata bon para cu un seguro medico propio, otro tabata tin uno pa medio di nan trabou, otro no tabata tin nada of mester a keda satisfecho cu e servicio medico pa medio di e asina yama ‘ppk-kaart’ (=e caarchi di gobierno). A wak un solucion den e pensamento cu mester yuda e ciudadano ora e haya un malesa. E idea di AZV a wordo apoya y ya na 1992 esnan cu ta scirbi ley a prepara esaki y e ley AZV a wordo acepta unaninamente den parlamento.

2001-2022

A tuma hopi aña pa e preparacion ‘practico’, esta cu mester a para keto na con ta bay realmente introduci e ley AZV. Diferente stakeholders a wordo envolvi y finalmente na 2001 AZV a keda introduci. Awe 21 aña despues tin mucho mas tratamento medico na Aruba. Tur danki na introduccion di AZV. Pa menciona algun: ampliacion di oncologia, e ampliacion di gyneacologia, a introduci dokter pa rehabilitacion, a trece dokternan di pulmon, a trece infectiologonan, a trece dokternan specialisa den cuido di hende grandi, a trece nefrologonan (specialista di malesanan di riñon), a habri e departamento di reumatologia na hospital y e introduccion di specialista di stoma, tripa y higra. A wordo comproba cu door di AZV nos hendenan ta haya nan tratamento medico, ta biba mas largo y ta ricibi cuido paliativo ora ta den ultimo fase. Asina mes cu bin cambio, AZV ta keda un joya unico pa apoya e asegurado ora malesa bati na porta. Ta bay reforma pa garantisa AZV.

Cambio

Awor conforme e decision di Conseho di Minister di Reino dia 15 di mei 2020 pa reduci gastonan di AZV, OE AZV tin e tarea pa cumpli. OE AZV a defini e reduccion di gastonan mediante e ‘5 Wave model’ cu ta encera 1) cambionan den e pakete di beneficio, 2) promocion di eficiencia den sector di cuido medico y 3) a diseña diferente otro instrumentonan pa cumpli.

Awe OE AZV ta informa aseguradonan di e cambionan principal cu ta na caminda den 2022 y cualnan ta pendiente fecha di introduccion asina cu e legislacion keda adapta.

E cambionan principal pa loke ta remedi:

Aporte propio na Botica, 2 florin pa remedi. Fecha di inicio ta tentativamente 1 di april 2022. Bo persona lo tin un aporte propio di 2 florin pa cada remedi. Esaki ta nifica cu ora dokter receta por ehempel tres remedi, bo persona lo paga 3 x 2 florin ta 6 florin na e botica pa ricibi e remedinan.

Varios remedinan a bira categoria over the counter. Den transcurso di ultimo añanan varios remedi a bira categoria “OTC” (Over The Counter) cual ta remedinan specialmente pa cuido y higiena propio. Esaki ta nifica cu bo por haya e remedinan aki sin receta di dokter. Facil, lihe, segun bo deseo y na prijs razonabel. Por ehempel Paracetamol of Dica. Esaki no ta wordo cubri mas door di AZV.

Remedinan prescribi cu no ta wordo cubri. Tin cierto remedinan prescribi (receta di dokter) cu no ta wordo cubri mas door di AZV. Bo botica ta cobra pa e remedi y tambe por cobra un suma pa servicio. Riba e website di AZV por mira henter e lista di remedi cu ta cay bou e cambio aki. Remedinan cu awor lo cay bou di cierto criterio. AZV ta cubri e remedinan aki na momento cu nan ta cumpli na e criterio stipula. Por ehempel si e remedi wordo prescribi door di e dunado di cuido cu ta permiti (conforme palabracion cu AZV) pa prescribi esaki. Bo dokter ta indica riba e receta si e remedi por wordo cubri.

E cambio principal pa loke ta Spoed Eisende Hulp (SEH):

Un aporte propio di 15 florin pa cada bishita na Spoed Eisende Hulp (Sala di Emergencia) di Dokter Horacio Oduber Hospital. E resto di e gastonan di e tratamento AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

E cambio principal pa loke ta Laboratorio:

Un aporte propio di 1 florin pa cada test cu ta wordo haci na laboratorio. Esaki ta nifica cu por ehempel si dokter receta 2 test na laboratorio, bo lo tin cu paga 2 x 1 florin = 2 florin na e laboratorio pa e test. E resto di e gastonan OE AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

E cambio principal pa loke ta Huisartsen Post (HAP):

Un aporte propio di 15 florin pa cada consulta na Dokter na Warda (Huisartsen Post, esta HAP) na Dokter Horacio Oduber Hospital. Ta corda cada asegurado cu semper tin e orarionan di oficina (den dia) pa acudi cerca e propio dokter di cas. Den caso cu bira malo pafo di orarionan di e propio dokter di cas, por acudi desde 6or di atardi na e Huisartsen Post (HAP) na Dokter Horacio Oduber Hospital. Na HAP bo ta paga 15 florin pa e consulta. E resto di gastonan AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

E cambio principal pa loke ta Specialista Medico:

Un aporte propio di 5 florin pa cada consulta cerca bo specialista medico. Esaki ta nifica cu na cada consulta (bishita) cerca bo specialista medico bo ta paga 5 florin direct na e specialista medico prome cu bo wordo atendi. E resto di e gastonan di e consulta AZV ta cubri pa bo.

Fecha di inicio ta pendiente e cambio di Ley AZV den transcurso di 2022.

