AZV cu atencion extra pa Dia Internacional di hende homber

Segun e cifranan di AZV, algun malesa ta parce di ta ‘domina’ mas bou di e hende muhenan cu e hende hombernan. Pero con sigur nos ta di esaki? E sospecho tras di e cifranan aki no ta cu e hende muher tin mas malesa cu e hende homber, sino mas bien cu kisas e hende homber ta menos pendiente of menos consciente di su salud. Por ehempel 1 di cada 3 hende muhe tin presion halto y 1 di cada 2 hende homber tin presion halto.

Claro AZV no por generalisa. Sigur lo tin algun macho crioyo eyfo cu ta cuida nan salud. Pero como cu e sospecho aki ta fuerte, AZV a dicidi pa organiza hunto cu diferente partnernan, un sesion di conscientisacion tocante salud y celebracion riba diamars 19 di november 2019.

Tur hende homber, acompaña pa nan señora of pareha, ta keda cordialmente invita pa yega na Super Do It Center Shaba riba diamars 19 di november pa 7or di anochi y participa na e programa interactivo tocante e salud y bienestar di hende homber.

AZV, Fundacion Contra Cancer di Prostaat, Fundacion CVA y Aruba Heart Foundation lo percura pa conseho y tipsnan valioso. Na mes momento lo haya e oportunidad pa participa na diferente ‘tastings’ saludabel y algun wega atractivo. E Dia Internacional di Hende Homber ta keda realisa danki na Super Do It Center Shaba, Compra Aruba, Manrique Capriles, High Performance, Aruba Aloe, Jayced Wheels, Sport Caribe, C-jam, Aruba Trading, y Hudgson Trading.

