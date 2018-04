AZV cu apelacion na comunidad pa tin nan passpoort na ordo

Cu preocupacion AZV a constata cu den su sistema un cantidad total di 18 mil hende cu no tin passpoort pa por biaha den caso di emergencia. Sra. Solange Tchong ta amplia.

Esaki ta confirma e sospechonan di AZV unda semper ta bisa na henter comunidad pa ta mas responsabel cu documentonan importante y tene nan actualisa. Semper a propaganda pa tene e carchi di seguro medico cu ta garantisa e cuido na Aruba, pero mas importante ainda lo ta pa tene e passport vigente.

Tin hopi caso registra den pasado unda cu personanan a haya e noticia inespera cu tin algo grave y lo cay den un situacion unda lo mester a biaha di emergencia pa exterior.

Tin casonan tambe unda e persona a djis bay na un consulta cerca su specialista y a haya sa cu un test medico no a bay bon, anto e ora no mester bay spera na e momento aki pa ripara cu no tin e passpoort valido den un caso asina.

Censo a duna e cifranan comproba aki di e 18 mil ciudadanonan cu no lo tin passpoort vigente pa por biaha den caso di emergencia, siendo cu condicion di malesa por bini diripiente y bati na porta den forma inespera.

Asina tambe, vocero di AZV ta recomenda pa no warda te ultimo momento unda lo haya e preocupacion di un malesa y riba esey tin e problema cu no tin passpoort actualisa tampoco, no ta recomenda bou ningun circunstancia pa un hende pasa den un rush pa haya un paspoort, si tur hende lo por tuma e prevision aki.

Ta importante pa percura pa tin tur e documentacion valido, siendo cu passpoort no ta solo pa bay vacantie. Pero den un forma realistico lo mester ta prepara den sentido aki pa loke ta trata cuido medico, aunke ya lo por tin cierto areglonan particular tambe pa cuido medico cla caba na Aruba, pero semper lo por tin algun tramite cu ta inclui algun proceso den exterior. Den caso di urgencia unda tin hende cu por tin algun famia malo tambe lo ta importante pa drecha nan mesun documentacion den caso cu lo mester bay biaha cu algun emergencia cu por presenta.

Pa algun aña pasa AZV ta den colaboracion caba cu hospital tambe, cu caso di e mamanan cu ta na estado unda ta splicanan e importancia pa tene nan paspoort vigente y di nan casa of famia tambe den caso di emergencia, si dokternan a bisa cu e malesa ta bayendo den un direccion di cuido den exterior. Den casonan asina, cuminsa cana e caminda pa drecha paspoort y Oficina di Censo ta disponibel pa haci esaki cu un sistema hopi practico, unda lo por haci un cita den forma online y sigui e pasonan senciyo.

Tambe lo por a wordo traha a traves di un autorisacion firma, anto e ora un otro hende lo por a haci e tramite pa e persona den caso cu e mes no por a haci. Esaki lo ta e recomendacion di AZV pa no laga pa ultimo tramite inespera di paspoort sino haci’e di un forma preventivo, y scapa di presion y stress cu esaki lo por tin riba un situacion di enfermedad.

Aparte di ta un stress emocional, e ta factor di stress economico y financiero tambe unda cu sigur lo mester a core pa cera e cen pa paga pa un passpoort di emergencia. Si un hende nunca no a saca su paspoort esaki lo ta e momento pa haci, segun Sra. Solange Tchong, vocero di AZV.

