AZV a reubica tur pashent di e dokternan cu a retira

Durante un conferencia di prensa AZV a papia riba e tema di retiro di algun dokter di cas. Nan lo stop di traha cu e organo aki pa cual mester busca reemplaso pa e miles di pashentnan aki. Solange Tchong, relacionista publico di AZV, a splica cu nan a bin ta trahando pa algun tempo caba riba traspaso diligente di e pashentnan en cuestion.

Tanto dokter Huub y Marjorie Pieterse lo stop di traha cu AZV. Entrante dialuna lo tin un cambio pa tur esnan inscribi cerca e dos dokternan aki.

Tur e pashentnan di dr. Marjorie Pieterse Clement ta bay haya servicio di dokter di cas via di e oficina di dr. Aurystella Wever situa den Caya Ernesto Petronia 74. Pero e dokter di cas cu lo atende e pashentnan lo tin su mesun oficina den e edificio aki y e number di telefon di contacto di e dokter ta 5857521 mientras cu pa casonan di emergencia por yama 5628186. Esaki ta conta pa e lunanan di augustus y september.

Pa tur pashentnan di dr. Huub Pieterse, lo haya servicio for di oficina di dr. Tjon Kon San, den Katunastraat 11, unda hunto cu dr. Britt Croes lo atende nan. Y dia 9 di augustus ta yega un dokter for di Hulanda lo tuma tur e pashentnan over. E dokter aki lo tin un oficina den e edificio di dr. Tjon Kon San. Tur pashent mester yama prome pa un cita. E number di e oficina di dokter aki ta 5660266 y e linea di emergencia ta 5660260.

Tchong a recorda cu esaki ta un solucion temporal, ya cu e idea ta pa entrante prome di october ta cuminsa funcionamento di “Huisartsen Onder Een Dak” (HOED) cu lo ta operando for di dokter Horacio Oduber Hospital. Esaki ta un sistema nobo cu AZV ta cuminsa cu ne.

E di tres dokter cu lo sali for di servicio di AZV ta dr. Orlay Gonzalez Diaz y ta pasa su pashentnan automaticamente pa dr. Denni Rasmijn, for di su oficina na Bubali. E ta e mesun oficina unda cu dr. Olay Gonzalez Diaz tabata traha. Dokter Arubiano di 34 aña, kende a studia medicina general na Hulanda, na final di estudio a dicidi di specialisa den e Huisartesenopleiding na Aruba mes.

E traspaso automatico pa tin reemplaso pa evita cu pashentnan ta keda sin cuido medico pa un lapso largo. Si pashent despues di un par di consulta no ta sintie comodo, e por cambia di dokter di cas den lunanan di maart of september. Tin un procedura ora cu un pashent no ta contento cu un servicio, e por contact AZV cu lo duna su aprobacion na momento cu e haya un dokter nobo.

Pa esnan cu tin cambio aworaki door di salida di nan dokter, semper por tuma contacto cu AZV si kier un otro dokter. Apesar di esey, AZV ta haci un apelacion na tur e pashentnan aki pa duna nan dokter nobo un chens pa demostra nan mes.

AZV ta gradici e tres dokternan saliente pa nan contribucion na e sistema di salud publico y aseguradonan di AZV.

