AZV a gana caso den corte contra Asociacion di Dokternan di Cas

Mediante e comunicado aki, Organo Ehecutivo(OE) AZV ta informa su aseguradonan cu e caso den corte di prome instancia di AZV contra HAVA a resulta na fabor di OE AZV segun decision di awe 26 di mei 2021. Manera ta conoci HAVA a informa OE AZV cu entrante 1 di april 2021 e dokternan di cas ta traha 1 ora menos.

Decision di hues

E hues ta indica cu e instruccion di e Minister ta uno di indole general y cu OE AZV mester sigui e instruccion. Conforme e standaardnan di ‘redelijkheid y billijkheid’ (rasonabel y husto) e ta inaceptabel pa e dokternan di cas exigi e tarifa acorda segun contracto (mas di 94,5%).

OE AZV ta sigui e instruccion y haciendo esaki OE AZV no ta haci su mes culpabel di incumplimento of agravio. Tambe e no ta nifica cu OE AZV tin incumplimento cu pago y e dokternan di cas no tin base pa suspende nan obligacionnan. HAVA mester informa su miembronan por escrito dentro di 24 ora despues di ricibi e notificacion di e sentencia pa suspende y descontinua e orario ahusta.

Aruba y Hulanda

Pais Aruba den su afan pa garantisa cu e por cumpli cu su obligacionnan na entre otro e fondo di AZV a yega na un acuerdo cu Hulanda. Parti di e acuerdonan ta cu mensualmente lo mester reduci e gastonan di AZV cu un promedio di 5 miyon florin. Basa riba e palabracion aki AZV a ricibi un instruccion di Gobierno di Aruba pa retene 5,5% di e tarifa- y presupuestonan di e dunadonan di cuido.

Aplicacion 5,5%

Desde 1 di juli 2020 AZV ta aplicando e 5,5% riba e tarifa di abonnement di e dokternan di cas. Pa februari, maart y april AZV a ricibi instruccion pa aplica 2,2%. Den luz di e retencion aki OE AZV a keda sorprendi pa e postura di HAVA tocante e orario di servicio. Aunke a purba di convence HAVA, no tabata tin otro salida cu bay corte.

Situacion actual

Awe OE AZV ta satisfecho cu e decision di hues pa asina brinda e aseguradonan di AZV e oranan di servicio manera custumber. Ainda OE AZV no a sali completamente di e incertidumbre. Realidad ta cu e instruccion pa corta cu 60 miyon den 2021 ta vigente ainda. Pa cumpli cu esaki ta rekeri di un reforma completo dentro di sector di cuido medico. Un reto. Un tarea unda Gobierno di Aruba lo mester bay haci su escogencia e.o evaluando e 5-wave model di OE AZV y e conseho di e comision nacional cu a wordo institui. E ta bay rekeri di sacrificio di un y tur unda e dunadonan di cuido hunto cu OE AZV lo mester bay cera cabes pa acepta y ehecuta e decisionnan.

