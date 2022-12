Solange Tchong di AZV durante un entrevista a menciona cu entrante 1 di december 2022 AZV a haci algun cambio positivo y ahuste riba e aporte ora di biahe. Debi na pandemia mester a baha e suma pa e pashentnan cu ta bay busca atencion medico den exterior. Manera ta conoci Daggeld e aporte financiero cu azv ta duna pa cubri gasto di cuminda y azv ta mirando cu economia ta recuperando y ta considera na esaki na fabor di asegurado, for di 1 di december 2022, aseguradonan cu ta pendiente pa bay den exterior ta bay haya un aporte financiero mas halto di loke e tabata. For di 1 di Juni 2021 e tabata 10 dollar pa ora di bay Colombia, Curacao, of Merca, y awor aki ta cubi esaki na 15 dollar. For di 1 di Juni 2021 di Hulanda tabata 10 euro y awor 1 december 2022 ta 15 euro, esaki ta sumanan pa ora cu pashent ta bay den exterior y no ta interna den hospital.

Otro adaptacion cu azv a bin cune, di e instruccionnan cu a haya y e aporte propio di 300 florin pa e ticket di e compañante social di cada pashent y esaki a dicidi na haci cambio y evita e retonan cu cliente tin pa paga esaki y a baha esaki na 150 florin. Na momento cu un asegurado haya e informacion cu e tin cu bay biaha y cu azv a aproba su peticion pa cuido medico den exterior, y ta curbi e gastonan medico y estadia di e pashent y e acompañante social, pero mester corda cu pashent ta haya e 15 dollar pa dia mientras e no ta interna den hospital y e acompañante ta haya e suma cu a bin cu cambio.