Ayudo financiero extra pa aña escolar 2018/2019 pa esunnan den bijstand

Den luna di september tur persona cu ta den bijstand y cu ta bay scol, tin e posibilidad di haya un ayudo financiero extra. E ayudo financiero extra ta wordo paga un biaha so y ta consisti di dos parti:

>> 1. Schooluitkering

>> 2. Ouderlijke bijdrage

>>

>> Ken ta bin na remarca?

>> Tur mayor y yiu(nan) cu ta ricibi un bijstand normal, yiu(nan) di criansa of un persona cu ta cobra placa di persona cu limitacion, cu ta entre 4 te cu 24 aña y cu ta bayendo scol regular durante dia. Cu scol regular kiermen scolnan preparatorio (kleuterschool), scolnan durante dia (inclui middag-MAVO) y Scol Duna un Man. E yiunan mester ta bibando cerca e mayornan concerni y tambe mester ta ricibiendo bijstand.

>>

>> Schooluitkering

>> E ‘schooluitkering’ ta un ayudo pa cubri gastonan di scol y ta consisti di un suma di AWG 220,- pa cada persona den bijstand cu ta bay scol te cu un maximo di AWG 800,- pa famia. E ‘schooluitkering’ ta wordo paga hunto cu e pago regular di bijstand den luna di september esta diasabra 8 di september 2018.

>>

>> Ouderlijk bijdrage

>> E ‘ouderlijke bijdrage’ ta un ayudo pa cubri e contribucion di mayor na scol y ta consisti di un suma di maximo di AWG 120,- pa cada mucha/persona. Mester tene na cuenta cu si e suma di e ‘ouderlijke bedrage’ na e scol ta mas halto cu AWG 120,-, e mayor mes mester paga e diferencia. E ‘ouderlijke bijdrage’ ta wordo paga directamente na e scol.

>>

>> Rekisitonan

>> Pa por haya e ayudo financiero extra pa e aña escolar 2018/2019 mester cumpli cu e siguiente rekisitonan.

>> – E mayor mester busca entrante 16 di augustus 2018 e formulario di Departamento di Asunto Social na e scol di e yiu(nan).

>> – E mayor mester yena e formulario aki completo y bon.

>> – E mayor mester trece e formulario yena hunto cu e carnet di bijstand na oficina di Departamento di Asunto Social Oranjestad of San Nicolaas prome cu diahuebs 30 di augustus 2018, e orario ta di 8:00 pa 11:30 y di 1:00 pa 4:00.

>>

>> Importante

>> Tene bon na cuenta cu si no entrega e formulario di scol prome cu diahuebs 30 di augustus, esaki lo trece diferente consecuencia cu ne.

>> – E bijstand pa luna di september lo baha y lo wordo blokia.

>> – No lo ricibi e kindertoelage mensual di AWG 250,- pa yiu(nan) (3-24 aña) cu ta bay scol, te ora presenta cu e formulario di scol (ora e wordo adapta e ta sosode sin forsa retroactivo ‘(terugwerkende kracht)’.

>> – Ta perde e derecho di e ayudo financiero extra di ‘schooluitkering’ pa e aña escolar 2018/2019.

>> – Ta perde e derecho di e ayudo financiero extra di ‘ouderlijke bijdrage’ pa e aña escolar 2018-2019.

>>

>> Departamento di Asunto Social ta pidi tur persona concerni pa tene bon cuenta cu e rekisitonan y cumpli cu esakinan den e tempo stipula. Di e forma aki ta evita cualkier situacion menos agradabel den luna di september 2018.

Comments

comments