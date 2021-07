Aworaki AZV no tin espacio financiero pa negocia cu dunadonan di cuido

Pandemia cu a afecta mundo a causa tabatin su efecto grandi riba recursonan financiero di organisacionnan di seguro. Aruba tambe mester corta den su gastonan y no ta haci esaki sin mas. A haci un evaluacion pa e no a afecta e pashentnan asina hopi, Solange Tchong, relacionista publico di AZV a bisa.

El a enfatisa cu “no t’asina cu AZV no kier colabora cu dunadonan di cuido, pero nos mester ta realistico. E pandemia ta andando ainda, tin hopi pais den codigo cora y no situacion financiero ta grandemente afecta. Esaki ta haci cu ta corta den gran parti e espacio financiero cu como organo tin pa negocia cu dunadonan di cuido. Aworaki no tin e espacio, mirando cu mester corta 60 miyon florin den un miyon. Mester papia mas bien di reforma.

Joost samuels, director di AZV a splica cu nan sigui papia cu HAVA, apesar cu tin un tension debi na e tema financiero. “Nos ta profesional y ta sigui papia cu otro,” el a bisa. El a agrega cu cada partido tin su opinion, pero lo sigui papia.

Dokternan di cas a bisa cu lo keda duna nan servicio te na unda cu e pago ta cuadro. Samuels a bisa cu nan mester spera pa Gobierno nobo sinta, pasobra ta papia di maneho di cuido en general. Na final di cuenta Gobierno ta stipula e maneho y AZV ta un organo ehecutivo y no por dicidi riba su mes kico ta wordo haci pa futuro.

Pa loke ta e pashentnan, a studia den 2020 riba con pa afecta e pashent lo menos posibel. A duna pashentnan desde 2001 un servicio ora di tratamento den exterior. A permiti pa nan tin un acompañante cu ta haya un aporte financiero di 20 dollar. Esaki ta un aporte di AZV pero e no ta un obligacion. E unico obligacion cu AZV tin ta pa duna e pashent e cuido medico. Na otro paisnan ta uza un sistema cu ta paga solamente pa e operacion den exterior, pero no ta paga pasa pasashi. Aruba a hacie otro y el a bira un custumber. Pero na 2020 cu mester a baha gastonan cu 60 miyon florin pa aña, a dicidi di evalua unda por baha gastonan. Esey ta loke a haci y a dicidi cu no ta paga e pasashi 100% di e acompañante social y ta pidi nan un aporte di 300 florin. A tuma e decision aki despues di evaluacion di e ley. E ta admiti di ta un cambio radical, mirando cu antes tabatin rond di 1500 pashent cu ta bay afo.

Aruba awo tin un seccion di Cardiologia, cu lo haci cu e gastonan di esaki den exterior lo bay baha tambe, mescos cu Oncologia. Tur esaki sin afecta e pashent.

El a sigura cu e cambionan aki ta algo cu AZV no tabata di acuerdo cu ne pa sosode durante un pandemia. Sinembargo e ta un condicion poni door di Hulanda cu mester a cumpli cu ne.

