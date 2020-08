Awor tin e posibilidad pa ricibi un dwangschrift via post

Recientemente por a tuma nota di diferente cambio riba tereno di modernisacion di servicio na e contribuyente, automatisacion y eficiencia den Departamento di Impuesto. Parti di e trayecto aki ta encera cu awor tin e posibilidad pa emiti un cobranza cu forsa di ley, un dwangschrift, via post. Dicho cambio a wordo haci posibel den e Landsverordening dwanginvordering entrante 1 di juni 2014 y tabata necesario pa entre otro mehoracion di eficiencia di e aparato gubernamental. Segun e proceso anterior, e contribuyente ta haya bishita di un deurwaarder cu ta haci entrega di un dwangschrift na cas. Awor cu a automatisa e procesonan interno, por ehecuta e ley segun e cambionan menciona. E contribuyente cu no a cumpli cu su deber di impuesto na tempo y tampoco no a cera un areglo di pago, ahusta na su capacidad di pago, por haya un dwangschrift via post, pues sin cu un deurwaarder a bishit’e.

Dwangschrift via post

E contenido di e dwangschrift ta indica lo siguiente:

 E contribuyente ta wordo poni na altura cu e tin un debe habri

 E contribuyente ta haya e instruccionnan necesario pa haci e pago corespondiente

 E contribuyente ta wordo informa cu despues di 2 dia e instruccion (ordo) den e dwangschrift

por wordo realisa pa medio di beslag.

Ta importante pa menciona cu un dwangschrift ricibi via post tin e mesun forsa di ley cu un dwangschrift entrega door di un belastingdeurwaarder.

Dwangschrift entrega door di un belastingdeurwaarder

E contribuyente cu no sigui e instruccion di un dwangschrift cu el a ricibi via post, por haya un siguiente dwangschrift entrega personalmente door di un belastingdeurwaarder. E contribuyente ta haya asina un otro oportunidad pa haci e pago prome cu realisa e siguiente instruccion di e dwangschrift, cual ta imponemento di beslag.

Mas informacion

Mas informacion tocante termino di pago y/of areglo di pago ta obtenibel via e website di Departamento di Impuesto www.impuesto.aw of Customer Service na telefon 5227424 of 5227423. Alabes por haya e foyeto di informacion cu ta contene e informacion necesario di e cambionan mas importante den e ley di Landsverordening dwanginvordering riba e website di Departamento di Impuesto.

