Dialuna anochi dos avion di Hurrican Hunter a bula rond y den e horcan monstroso Melissa. A midi presion di biento te abou di 902 pa 907 mb di cual ta basta abou di bientonan riba 250 kmh pa ora cu ta uno destructivo.
E director di National Hurricane Center a duna un ultimo live dialuna y a bisa cu awor si Melissa a tuma e ruta pa direccion nort pa asina bay azota Jamaica. E ta pidi tur hende tuma shelter awo y keda den nan hogar.
Bientonan destructivo cu e pais lo bay haya unda cas y edifcionan lo bay keda afecta di e bientonan destructivo. E director di NHC a keda enfoca ribe palabra catastrofico ya cu e horcan aki ta uno cu potencia fuerte di biento y ainda ta categoria 5.
Parti zuid di e isla e lama lo ta bay destructivo ya cu e olanan lo ta grandi.
Yobidanan torencial lo causa inundacion catastrofico na Jamaica debi ne curpa di Melissa ta grandi y carga cu biento fuerte y awa.
Ta premira diamars mainta e horcan ta touch tera na Jamaica. E ta keda un horcan fuerte sin señal cu e lo debilita durante su trayectoria riba Jamaica.
Ta spera cu pa diaranson Melissa lo sali foi Caribe.