Ministerio Publico a recientemente cuminsa traha cu un programa nobo pa cobra boet di trafico. E programa aki yama Paga bo boet (Pbb). Polis tambe ta forma parti di dje via un conexion directo cu nan sistema yama ACTpol. Di awor pa dilanti tur boet cu polis duna den trafico lo drenta mes ora cerca OM. Esey ta haci cu cobramento di boet lo bay mucho mas rapido cu antes.

Simultaneamente polis lo cuminza traha tambe cu un version nobo di e boet di trafico. Entrante prome di maart 2023 polisnan lo ta trahando cu e boet nobo aki. Na idioma Hulandes e boet aki yama un oproepingsprocesverbaal of un opv. E opv cu e ciudadano lo haya den su man di awor pa dilanti, ta contene mucho más informacion, tanto pa polis como pa e ciudadano mes.

Riba e opv lo ta menciona tanto e suma di e boet, como un asina yama opv-nummer. Ora di duna e boet, polis lo yena e hoki cu e suma corespondiente. E opv-nummer ta bin para mas ariba di e formulario y ta bay cuminza semper cu e cifranan 297.

Esaki ta significa cu e ciudadano lo no tin mester cu warda mas pa haya un carta na cas di Ministerio Publico pa haya sa con halto su boet ta pa asina por pague, manera tabata e caso antes. E mes por wak riba e opv cu el a haya den su man di polis kico e suma di su boet ta y kico su opv-nummer ta.

E ora facilmente e por paga online of na balie di Ministerio Publico. Paga online por via cuenta bancario 4000905 na Arubabank bao mencion di e suma di e boet y e opv-nummer. Na balie di Ministerio Publico (Rumbastraat 29 na Camacuri) por paga despues di haci un afspraak riba www.omaruba.com. OM no ta tuma mas pagonan cash. Riba diabierna balie ta cera pa publico.

Riba e opv ta para tambe un asina yamá oproepingsdatum. Esey ta e fecha riba cual e ciudadano cu a haya e boet mester presenta dilanti huez di trafico. Polis ta pone e fecha aki duidelijk riba e opv. Si e persona paga su boet na ora, anto su cita pa presenta dilanti huez ta bin na caduca.