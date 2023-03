Na aña 2017 Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a desaroya y a cuminsa implementa e proyecto Best Dad Ever aki na Aruba. Best Dad Ever ta un proyecto cu ta stimula e participacion di tata den bida di nan yiunan.

Durante 10 sesion e tatanan ta haya informacion tocante conceptonan cu ta informa tocante e rol di e hende homber den bida di nan yiunan. Diferente tema ta ser trata durante e sesionan. E tatanan ta ricibi diferente tips, informacion y conocimento pa asina nan por ta mas involucra ainda den educacion di nan yiunan. Cuido, violencia, necesidad y derecho di mucha, embaraso y division di cuido ta algun di e temanan cu a ser trata durante Best Dad Ever. Na final e tatanan cu a participa na Best Dad Ever ta ricibi un certificado.

For di 20 di februari te cu 2 di maart ultimo Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba tawata na e isla di SABA y a duna training na un grupo di trahador social di e isla di SABA. Despues di a ricibi e modulonan correspondiente, e trahadornan social a ser certifica pa por duna e proyecto Best Dad Ever na e isla di SABA. Awor e tatanan di e isla di SABA tambe por participa na Best Dad Ever.

E training na e trahadornan social di Openbaar Lichaam SABA ta den cuadro di e ‘kenniscentrum’ di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba cu ta exportando conocimiento. Despues di 22 aña di excistencia Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba como un ‘Kenniscentrum’ ta exportanando conocimento na organisacionan gubernamental y no-gubernamental den region. Banda di crea conocimiento y comparti conocimento, awor Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba como un ‘Kenniscentrum’ ta bai sigui exporta conocimento.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba kier a gradici su partnersnan cu ta tuma nan impacto social hopi serio y ta inverti den nos cuminidad. Un gradicimento ta bai na Aruba Airport Authority N.V., Web Aruba N.V., Setar, The Salamander Group y Openbaar Lichaam SABA.

Pa mas informacion tocante Best Dad Ever por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, Instagram: Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.