Awor cu casonan ta bahando, DVG evaluando cua medida por wordo flexibilisa

Awor cu ta tumando nota cu tin un tendencia cu e casonan ta bahando, DVG ta informa Masnoticia cu ta poco poco evaluando cua ta e medidanan cu por wordo flexibilisa, a base di e risico y abilidad pa contene un brote.

Masnoticia a acerca DVG pa puntra pa kico ta e motibo cu ainda no ta habri deporte den aire liber mirando cu pueblo ta comenta hopi negativo riba dicon DVG y Crisis Team ta conseha si por tin bar habri na distancia, pero den realidad distancia na un bar ta keda kibra completo. Esaki ta debi cu ta luganan cera unda tin basta hende ta plama den airco, no ta compronde pa kico no por sigui cu deporte.

Vocero di Departamento di Salud Publico (DVG), Jurrette Croes ta splica Masnoticia cu na Aruba no ta existi pa ley un vergunning di bar. Dus loke den boca di pueblo nos ta yama bar, tur pa ley ta restaurant y ta bende cuminda of snacks y alcohol. Esaki ta e motibo pa kico e supuesto ‘barnan’ tin tur derecho pa ta habri tanten nan ta sigui tur protocol cu ta conta pa nan.

#Entrevista DVG: “Bo mag di sali y relaha, pero haci esaki responsablemente y conscientemente teniendo cuenta cu protocol y reglanan" Posted by MasNoticia.com on Monday, October 12, 2020

“Pa restaurant, e maneho ta ensera cu banda di hand sanitizer etc, mester percura pa tin mesa den establecimento unda maximo 4 adulto por sinta sin conta mucha bao di 12 aña, e mesanan mester ta 1.5 meter leu di otro y ningun hende por para na toonbank ‘bar’. Establecimento cu no cumpli cu esaki por haya multa of wordo cera pa incumplimento. Ta pidi comunidad pa email [email protected] si como ciudadano bo ripara companianan cu no ta cumpli cu protocol

Fin di siman ‘rand rand’ cu hende riba caya

Por a tuma nota cu siman pasa, e prome fin di siman despues di ahuste di orario di Toque De Queda di 10’or di anochi cual a wordo movi pa 12’or di mardruga – tabata tin hopi hende riba caya. Comunidad a wordo informa riba dicon e orario a wordo hala cual ta pasobra nos ta mirando un reduccion den casonan positivo di Covid19, pero tambe na mes tempo DVG a purba na convence comunidad cu tog nos tin cu sigui cumpli.

Ta asina cu DVG sa kico a conduci na e segundo ola y awor ta e momento pa no ripiti esaki pero sigui cumpli cu tur protocol pa sigui maneha e Covid19 riba nos isla. No ta intencion pa yega na 0 caso mirando cu esaki no lo sosode mas awor cu nos tin nos fronteranan habri, te aworaki no tin indicacion di ningun vacuna tampoco pues e virus aki no lo desparce pa awor.

“Nos tin cu sigui biba cu ne y ta responsabel, cada un di nos, y proteha nos mes na tur instante”, sra. Croes ta bisa.

‘Ban sigui cumpli’

Conseho na comunidad ta pa nos sigui cumpli, y DVG ta bisa cu no ta asina cu ta bisa comunidad pa no bay Sali y bay dal un drinks relax. “Nos sa cu hopi hende ta trahando duro, nos ta den un pandemia y hopi hende tin hopi stress, depresion, y ta obvio cu nan kier sali pa relaha”, segun sra. Croes. E ta sigui bisa cu “no tin nada malo cu esey, pero loke nos ta pidi pa haci e conscientemente, den grupo limita y no mas cu cuater persona.”



DVG ta haya hopi comentario riba dicon ta habri scol cual tambe ta aglomeracion di hende y mucha, y riba caya no por aglomera. Sinembargo, tin un diferencia hopi grandi entre un scol y bida social den fin di siman. Den scol, nan tin protocol y tin docente cu ta controla esakinan; protocol di higiena, tapaboca, contacto constantemente cu DVG y Crisis Team pa cualkier indicacion di contacto na scol, di biaha tin manera pa actua riba esaki. “Pero den un bida social, cu bo ta topa den un anochi 50 hende, bo no sa ken por tin e virus y con nos ta bay cuminsa haci contact tracing.”

Den fin di siman cu a pasa tabata por a nota cu hendenan a bini hunto pa mira e tan popular weganan di futbol, a bini diferente keho y comentario for di comunidad riba pa kico DVG no ta mesun streng riba esakinan cu nan ta cu por ehempel e control riba musiconan. DVG ta conseha cu pa esakinan bo por opta pa wak e weganan na bo cas mes cu bo famia enbes di sali bay un localidad cu bo sa lo tin hopi persona. E localidad tambe mester percura pa cumpli cu su responsabilidadnan, pero abo tambe mester sa bo responsabilidad como ciudadano. “Tampoco no ta husto cu bo ta yega na un localidad como ciudadano y no ta mantene na bo reglanan. Anto ora cu task force bin controla y wak kico ta pasando, nan tin cu cera e luga mientras cu e luga por ta haciendo nan best, nan mester sufri consecuencianan pa via cu algun ciudadanonan no ta responsabel”, sra. Croes ta splica Masnoticia.

Test na ‘Test Center’ di Hospital

Pa loke ta testnan pa Covid19, DVG ta recorda cu e testnan ta tuma luga na e test center di Hospital . Bo mester yama bo dokter di cas si bo tin sintoma, y e dokter lo percura pa bo bay test.

Comments

comments