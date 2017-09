Awo si muhenan por bay core auto na Saudi Arabia

SAUDI ARABIA – Rey di Saudi Arabia, Salman bin Abdelaziz a ordena diamars “cu ta permiti e concesion di un rijbewijs pa hende muhe,” loke ta constitui un decision historico, debi cu e ta e unico pais di mundo unda cu muhenan no mag di stuur.

Di acuerdo cu e informacion di e agencia oficial di noticianan Saudi SPA, e orden aki lo drenta na vigor na Juni otro aña.

“Mi ta asombra, mi ta sinti un alegria inmenso,” Riad Haya Rakyan, un empleado di banco di 30 aña a expresa, segun e agencia AFP a referi. “Mi no a spera un decision manera esaki prome cu aki 10 of 20 aña.”

E monarca a establece un comite forma pa e Ministernan di Interior, Hacienda, Trabao y Desaroyo Social pa nan presenta nan recomendacion riba e asunto den un plazo di trinta dia, segun e agencia EFE.

E comite lo studia con pa aplica e directiva di e rey y homologa e ley di trafico pa e inclui hende muhe “cu igualdad” respecto na e hombernan, segun SPA.

Fuente: www.ntn24.com