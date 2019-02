Awo si a cera parti di e crusada na Palm Beach

Maske cu a pone barinan diamars anochi cu borchi asina mes diaranson durante dia tabata tin accidente y pa sigui evita cu hendenan ta sigui crusa dilanti otro a bin cu un solucion di baricada.

DOW conhuntamente cu KPA a dicidi pa haci mas cambio na e crusada di Palm Beach/Wendys pa asina evita mas accidente pa sosode.

E cambionan den trafico ta como lo siguiente:

Trafico for di Oranjestad direccion Noord por sigui solamente strit of bira na man drechi (Wendy’s). No ta permiti di crusa pa bay riba e caminda contrario.

Trafico for di Noord direccion Oranjestad por sigui strit of bira na man drechi (Mc Donalds). No ta permiti di crusa pa bay riba e caminda contrario.

Trafico for for di Wendy’s por bira solamente na man drechi direccion Noord.Trafico for di McDonalds por bira solamente na man robes direccion Oranjestad. Mester menciona cu KPA lo tey durante oranan mas druk pa asina dirigi trafico.

Alabes DOW ta informa cu nan ta sperando e piesanan for di Polonia pa asina e luz di trafico por ta den funcion bek mas pronto posibel.

Por ultimo DOW y KPA ta pidi tur automobilistanan pa tene bon cuenta cu e cambionan haci, sigui instruccionnan cu ta poni riba caminda y baha velocidad. Mas prudente un y tur comporta na e crusada aki di Wendy’s, mihor e ta pa un y tur. DOW y KPA ta gradici pa e comprencion y cooperacion.

