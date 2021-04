Awo mayornan mester firma un “Plan di Mayor” ora divorcia

Recientemente Minister di Husticia, Siguridad y Integracion, mr. Andin Bikker a ricibi presidente di e comision Voortgezet Ouderschap, esta Michella Steenvoorde-Lacle. E ultimo aki, hunto cu un grupo di experto di varios departamento di gobierno y organisacionnan importante den cuido di muchanan, a uni den un comision pa traha riba un cambio di ley, conoci como e ‘Landsverordering Voorgezet Ouderschap en zorgvuldige scheidingen’.

E mandatario a laga institui e comision aki na aña 2020 en cuadro di e maneho di gabinete Wever-Croes, den cual e ser humano ta central. A tuma e ley di Hulanda como ehempel a base di artiul0 39 di Statuut, y a haci cambionan na dje, pa ta apto pa nos custumbernan na Aruba.

E punto di salida di e comision y pa e cambio den ley, specialmente den nos codigo civil, ta pa na momento cu mayornan divorcia, pa salvaguardia derecho di e mucha. Pa esaki e yiu mester keda central y pa e proceso di divorcio no afecta e muchanan di ningun forma. Di experiencia nos conoce cu un cantidad di tata, por ehempel, ta bira ausente den bida di e mucha despues di separacion of divorcio di e mama. Tin biaha pa falta di interes di e tata pero tambe tin biaha pa insistencia di e mama cu no ta permiti e tata hunga un rol mas den bida di e mucha. Den esaki gobierno, hunto cu UNICEF y otro instancianan internacional ta di opinion cu un di e derechonan universal di e mucha ta pa por keda tin su mama y tata den su bida, no obstante divorcio.

Pa por yega na cambionan bon structura, den cual tur partido ta envolvi, a forma un comision den cual a conta cu participacion di Corte, di Censo Civil. di Sociale Zaken y sin lubida riba Voogdijraad. Den esey e comision a logra haci un ‘nulmeting’ di e situacion na Aruba. Y e conclusion ta cu na momento cu e mayornan separa of divorcia, nan mester cera un contract cu otro den forma di un plan di mayor. Den e plan aki ta acorda adelanta e responsabilidad di cada mayor den bida di e yiu, den forma di un contract formal. Eyden ta regla con ta comparti tempo, e gastonan di e yiu, studiamento, cuido medico, etc. E punto di salida ta cu e mayornan e separa for di otro, pues no necesariamente esey ta conta pa e yiu, kende tin derecho pa keda cu su mama y su tata den su bida.

Na aña 2001 Aruba a ratifica e derechonan di mucha manera hancra den UNICEF. Ta trata aki di 55 diferente articulo cu ta atende specialmente tur derecho universal di un mucha. Un di nan ta e derecho pa tin ambos mayor den su bida. Tin un realidad riba mesa, esta cu segun un investigacion di Voogdijraad, cu 70.3% di e casonan cu nan ta atende eynan ta pa alimentacion di muchanan. Mayoria caso ta di tatanan cu ta stop alimentacion di nan yiu y ta purba core pa nan responsabilidad financiero pa cu nan yiu. E comision ta convenci cu, e cambio den e ley y cu introduccion di nos codigo civil nobo, ta regla mayoria di e problemanan aki cu awor ta existi na momento cu mayornan separa of divorcia. E ley ta pa proteccion di e mucha y percura cu locual pasa cu e mayornan, no afecta nan derecho riba cria den un bida cu ambos mayor, cu responsabilidad comparti, cu e mesun derecho y teniendo e mucha central den e asunto.

