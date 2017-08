Awo cu tin mas personal DTI por brinda un miho servicio

Semper afspraaknan na DTI den e lunanan dilanti ta yen. Den fin di aña e custumber e ta yena mas pasobra hopi hende kier keur nan auto. Hopi hende ta cumpra auto nobo den fin di aña y asina aki e afspraaknan ta yena.

Hefe interino di DTI, Enrique Maduro, a splica cu nan tin mas personal pa duna mas servicio. E cantidad di auto cu nan ta keur antes, casi por bisa cu nan ta yega 100 of tin biaha ta yega y surpasa un tiki e 100. Toch ta pidi pa mas lihe posibel traha bo afspraak, pasobra fuera di esey, e aña aki nan ta bay ta prepara den fin di aña pa verhuis. Ta bay tin un temporada cu nan lo bay ta cera pa e verhuizing aki. Ta conseha pa haci afspraak, pa asina por mira cu si tin hopi peticion pa esaki, por organisa riba un diasabra tambe, pa asina aki duna miho servicio na e cliente cu nan tin.

Maduro a splica cu awo mas importante cu nan tin personal. Ta un situacion cu nan ta topa cun’e pa por brinda e servicio. Awor aki cu tin mas personal, ta brinda e servicio cu tin y ofrece tambe riba e mesun dia mas posibilidad si un persona yega eynan cu pa traha afspraak y cu su auto ta cla pa keur, e tin e posibilidad eynan ora cu nan tin full personal disponibel.

Ora cu tin vakantie of otro motibonan cu nan no ta na trabao, esey ta pone cu nan ta keda cu un minimo di afspraak cu nan tin haci riba e dia eynan. Asina aki ta purba di duna mas servicio na e cliente pa e haya mas.

E sistema ta canando mesun cos, esta bay na DTI, traha cita y paga, djey haya fecha. Esey ta e sistema cu nan ta haci. Mester a haci’e di e forma ey, pasobra tin hopi cu ta haci mal uzo di e sistema cu nan tabata tin antes. Nan ta traha afspraak y nan no ta presenta. Cu e afspraak eynan, nan ta present’e na polis y polis no ta haci nada. Pero e hende mes no ta presenta. Ora cu e dia yega, nan ta traha un otro afspraak y asina e ta keda bay. Nan ta stroba otro cu si kier keur nan auto y nan no ta haya chens. E ora a haci cambio den e procedura, cu pa haya un afspraak tin cu paga, e ora ta haya e cita. Tin regla mara na dje, cu si bo tin un chens di cambia un biaha bo afspraak pa x motibo, e ora bo ta haya un cambio. Despues di esey no ta haya un otro cambio. E ta caduca. Esaki a trece cun’e ta haya cu e clientenan ta cumpli mas pa nan bin y si na no avisa cu tin un cambio of laga e dia pasa, nan ta perde placa automaticamente.

E aña aki DTI a busca oferta pa otro aña na 2018, cu por cuminsa cu partimento di sticker tambe. Esye ta den proceso. Awor aki esey ta na financien pa wak si por keda cla cu e pago, pa asina por manda cumpra e stickernan y introduci esey atrobe. Esey tabata yuda nan pa tin un control interno tambe. Den tur aspecto e sticker ta yuda. Sticker pa DTI ta importante. E tin un stickernummer cu e ta sali cun’e y e number ey ta bay riba e sticker y e ta wordo geplak riba e prueba di goedkeuring. E ta un control pa polis tambe.

Den servicio di Impuesto ta papia di 70 mil number di auto. Cuanto e ta en realidad, no tin un conteo oficial. DTI ta keur hopi auto pa aña. Si ta papia di tanto number di auto, Maduro a splica cu tin den A-nummer, e ta yegando 70 mil. Ya caba ta den 60 pico mil A-nummer. Eynan cada un ta keur cada dos aña. Tin di nan, pickup ta keur cada aña. Pa aña, si coy mita di e autonan ey, ta bisa 30 pa 35 mil ta bin cada dos aña. Pa aña mes bo tin autonan cu ta yega, pero tin biaha bo no por ofrece servicio, pasobra awor aki por un tiki mas, pero ta poco preta tambe cu tin biaha e ekipo y awor aki cu ta bay verhuis y den e edificio nobo, eyden si lo bay tin mas mashin y mas posibilidad di wak e auto miho riba e parti tecnico. Tin mas ekipo pa wak e gastonan cu tin na e maneho di e direccion di e auto y esey tambe por wak bao di dje. Por wak mas miho riba e parti tecnico di e auto.

Berdad ta cu tin biaha durante fin di aña tin hende no ta haya afspraak. Nan ta warda mucho tambe pa keur nan auto y tin hende cu no ta bin keur mes. Nan no ta bin pa x motibo. Tin biaha e ta varia e cantidad di keuring, entre 16 mil, 20 mil pa aña, segun Maduro y nan no ta hayando tur. Si haya cooperacion di otro departamentonan di Gobierno y talbes di instancianan priva, pa haci un miho control.