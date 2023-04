Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Minister Maduro a splica riba su biahe di trabao cu e tabata tin recientemente na Hulanda y Washington. E mandatario hunto cu Minister President tabata na Hulanda pa reuni cu mandatarionan hulandes pa asina Aruba por haya un claridad riba e debe di 916 miyon cu Aruba tin cu Hulanda, pa motibo di e fiansa cu Aruba a haya pa surpasa COVID-19. Di parti Hulanda nan a laga sa cu nan lo no duna ‘kwijtschelding’ na Aruba y tampoco na otro paisnan den reino. Si Hulanda ta dispuesto pa refinancia e debe di COVID-19.

Condicion te cu awor pa refinancia via Hulanda

Pa por refinancia e debe tin condicionnan mara na esaki y te awo e opcionnan ta lo siguiente:

Aruba mester acepta supervision financiero den Rijkswet RAFT. E interes cu Aruba lo haya ta igual cu e interes cu Hulanda ta haya ora di haci prestamo riba mercado internacional. Ademas lo bini acerca un margen di ganashi pa e riesgo cu Hulanda ta core. E otro opcion ta, Aruba ta keda cu supervision financiero den ley di Aruba LAFT y Aruba ta busca prestamo riba mercado internacional y segun e interes di mercado internacional. Aruba ta keda pendiente pa por ricibi un proposicion concreto ainda di Hulanda.

Biahe pa Washington

Minister di Finansa den e conferencia di prensa a sigui trece dilanti cu e kier informa Parlamento di tur opcion pa refinancia debe cu Hulanda y debe externo. Di banda di Aruba a busca opcion tambe riba mercado internacional y durante IMF Springs Meeting a reuni cu 6 banco internacional. E mandatario ta informa cu Aruba tin entrada riba mercado internacional di capital y banconan ta dispuesto pa refinancia e debe di Aruba.

E recuperacion di Aruba ta hala atencion di banconan, ademas e upgrade di Aruba cerca compania di rating Fitch ta wordo bon mira. Banda di esaki mester bisa cu e investment rate cerca compania di rating Standard and Poor’s ta mas importante. Pais Aruba tin credibilidad como cu semper Aruba ta cumpli cu su pagonan, hasta durante pandemia. Minister Maduro a sigui splica cu e interes no ta mescos cu prome cu pandemia, pero no ta demasiado halto tampoco.

Al final Minister Maduro a trece dilanti cu ta importante pa pueblo haya e informacion pasobra pa largo tempo e pensamento tey cu Hulanda lo duna Aruba kwijtschelding, pero esaki no ta berdad. Igualmente tabata tin e pensamento cu Hulanda lo bay duna e pago di debe na 0% di interes, esey tampoco ta cuadra cu berdad. Awo Aruba tin mas bista ariba con Hulanda ta waak e situacion. Pa Hulanda, rijkswet RAFT ta keda importante y a base di RAFT, Hulanda por duna un refinanciamento cu ta favorabel. Di otro banda Hulanda lo refinancia pero riba e condicionnan mester haya un claridad ainda. Riba mercado internacional ta dispuesto pa refinancia Aruba su debe completo. Esaki ta un bon señal y importante ta cu Aruba awo tin tempo y Aruba tin tur e opcionnan pa asina por informa Parlamento di Aruba y pueblo debidamente pasobra e ta futuro di nos pais y di nos yiunan. Pa Aruba ta importante e claridad pa repaga e debe externo di nos pais y particularmente e debe cu Aruba acumula pa Covid19.